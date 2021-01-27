Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi” adıyla kurulan ve 2017’de Altınbaş Üniversitesi adını alan Üniversite, kadrosuna katacağı 16 akedemisyenle daha da güçlenecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.” denildi.
Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına aday olmak isteyenlerin en geç 11.02.2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) adresine müracatta bulunmaları gerekiyor.
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