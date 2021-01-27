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Ekonomi Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi” adıyla kurulan ve 2017’de Altınbaş Üniversitesi adını alan Üniversite, kadrosuna katacağı 16 akedemisyenle daha da güçlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:34:00 -
Altınbaş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Üniversitemizin  akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.” denildi.

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına aday olmak isteyenlerin en geç 11.02.2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla Altınbaş  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığı’na  (Mahmutbey  Mah.,  Dilmenler  Cad.,  Bağcılar,  İstanbul) adresine müracatta bulunmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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