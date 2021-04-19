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Ekonomi Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Uzun vadede...
Ekonomi

Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Uzun vadede...

Stratejist Yeliz Karabulut, altın fiyatlarındaki ufak çaplı yükselişlere ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 15:16:00 -

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, ons altında takip edilecek seviyesinin 1790 seviyesi olduğunu ifade ederek, “Orta uzun vade için altın fiyatları tahvil faizlerine bağlı olarak düşebilir” dedi.

Yeliz Karabulut, uzun vadede altın fiyatlarında düşüş beklediğini ifade ederek, "Daha çok dolar endeksinin geri çekilmesinden kaynaklı yükselme görülüyor. Teknik olarak baktığımızda altında 1750 seviyesinin kırılması halinde 1830 seviyeler bile görülebilir. Avrupa Merkez Bankası tarafından tahvil faizlerinde bir kıpırdanma olduğu takdirde altında satış baskısı olabilir. Uzun vadede düşüş seyrine gidecek" dedi.

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