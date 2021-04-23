Altına yatırım yapacakları canlı yayında uyardı: Alım pozisyonunu çalıştırmayın

Dünyada COVID-19 vaka sayılarındaki artış ve ekonomideki belirsizlik ortamında tahvil faizleri gerilerken, güvenli liman olarak görülen altın yönünü yukarı çevirdi. Sarı metalin fiyatlamasında 1.800 seviyesi yeniden gündeme geldi. Bu seviyenin kırılması durumunda kademeli olarak yükselişler yaşanabilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.765 seviyesine geri çekilme gözlenebilir.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, Küresel piyasalarda tahvil faizlerinin hafif de olsa gevşemeye başlaması, sarı metale olan yönelimi arttırıyor. Bu hafta önemli direnç seviyelerini güçlü şekilde kıran altın hedefl erini yükseltmeye başladı. Değerli metal 1.800 doların etrafında turlamaya başlarken, altın boğaları aylar sonra avantaj elde etti. Ancak gerçek bir ralli başlatmak için boğaların daha yapacak çok işi var. İnatçı düşüş kanalından çıkmak için aşılması gereken 3 destek seviyesi bulunuyor.

Piyasalar bir taraftan aşılanma konusundaki iyimserliğini fiyatlarken, diğer taraftan rekor vaka sayısını fiyatlamaya çalışıyor. ABD tarafındaki aşılama çalışmaları hızla ilerliyor, Hindistan gibi Asya ülkelerinde vaka sayılarının kontrolden çıkması ise piyasalardaki risk algısını artırıyor. Bunun da güvenli liman altına yansıması pozitif yönlü oluyor. ABD 10 yıllık tahvilinin faizi yüzde 1.6’nın altında. Dolar Endeksi de son günlerde zayıfl adı. Bunlara bağlı olarak 1.785 direncini yukarı yönlü kırmayı başaran ons altın 1.798 dolar seviyesine kadar çıkarak yaklaşık son iki ayın zirvesine yükseldi.

Birkaç hafta içinde 1.850 dolar görülebilir

Peki altında bundan sonra izlenebilecek seviyeler hangileri? IG Market analistleri, ABD 10 yıl vadeli tahvil getirisinin yüzde 1.50 seviyesinin altına gerileme olması halinde altın fiyatının 1800 dolar/ons direncini aşacağını öngörüyorlar. Sonrasında altın ilk olarak 1.815’i aşmaya çalışacak. Burasının geçilmesiyle altının, kritik 1.828 doları hedefl eyebileceği belirtiliyor. Commerzbank, kısa vadeli hedef olarak 1.835 doları işaret ediyor. Ardından en önemli direnç olarak ise 200 günlük ortalamanın 1.857 dolar seviyesi görülüyor. Boğaların bu bariyerleri atlama görevini ne kadar zamanda yerine getireceğini kestirmek zor fakat değerli metal analisti Florian Grummes’e göre en iyi senaryoya göre yaz başında bu seviyeler yakalanabilir ya da 3’üncü çeyreğe sarkabilir.

Fakat altın ayıları boş durmaz ve satış baskısı ortaya çıkarsa 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri önemli duraklar olarak takip edilecek. Daha aşağılarda ise tekrar psikolojik 1.700 dolara geri dönülmesi, altının ciddi bir şekilde yeniden sorgulanmasına neden olabilir.

“Çift dip görüldü, düzeltme sona erdi”

Yeni yıla parlak bir başlangıç yaptıktan sonra 6 ve 8 Ocak'taki iki sert satış, sonraki üç ay için altının kaderini değiştirdi. Altın, ocak ayını yatay tamamlamayı başarmasına karşın şubatın sonuna doğru tüm barajlar yıkıldı ve altın 1.717 dolara satıldı. Mart ayında satışlar 1.676 dolara kadar devam etti. Mart ortasına kadar 1.755 dolara doğru geçici bir toparlanma yaşandı. Sonrasında ayılar tekrar kontrolü ele aldı ve fiyatları 1.678 dolara kadar düşürdü. Uzmanlara göre 1.676 ve 1.678 dolar seviyelerinde yaşanan bu ‘çifte dip’ sayesinde altın, 7 Ağustos 2020'de başlayan düzeltme hareketini muhtemelen tamamladı. Bunu düşündüren sebepler ise şöyle sıralanabilir:

● Fiziki talep güçleniyor: Fiyatlarında sekiz aylık düzeltme nedeniyle fiziki piyasada da sıkışıklık yaşandı. Örneğin, Hindistan altın ithalatı Mart ayında neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi ülkesinde ithalat, 2021'in ilk üç ayında iki katından fazla artarak yaklaşık 190 tona ulaştı. Fiziki sıkışıklık nedeniyle kağıt altın piyasalarındaki satışlar da sona eriyor olabilir.

● Dünya genelinde merkez bankaları bilançolarını genişletmeye devam ediyor. Örneğin, 7 Nisan itibarıyla, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplam varlıkları 7.7 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bilançosu yılın ilk 3 ayında yüzde 7’den fazla artarak Euro bölgesi GSYİH'sinin yüzde 70’ine ulaştı.

● ABD'de enflasyon Mart ayında yüzde 2.6'ya yükseldi. Bu, Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye. ABD’de üretici fiyat enfl asyonu Mart 2020'den beri artıyor. Enfl asyon beklentilerinin artması, güvenli liman olarak görülen altın için pozitif.

"Alım pozisyonlarının çalıştırılmaması yönünde..."

Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, A Para'da altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Özer, "Ons altın yavaş yavaş hazırlık aşamasındaydı. 1600’leri dip yapmıştı. 1750-1780 seviyesi üzerinde bir yükseliş olmadığı takdirde 'alım pozisyonunun çalıştırılmaması yönünde fayda var' demiştik. Düşüş konusunda artık temkinli olacağımız zaman olabilir. Birkaç gündür rakamların teknik ortalamanın üzerinde olduğuna bakarsak artık bu durum yükselişin olduğunun teyidini vermiş oldu. 1800-1830-1850 gibi direnç bölgelerimiz var. 1750 altına konumlanmadığı takdirde artık düşüşler geri planda kalabilir" ifadelerini kullandı.