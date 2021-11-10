Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim yıl sonu tahmininde bombayı patlattı

Gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 577 liraya yükseldi. Gram altın fiyatları için yıl sonunda ne olacağı daha merak ediliyor. Tonguç Erbaş'tan gram altın fiyatı tahmini...

Altın fiyatları son dört gündür değerine değer kattı. Yükseklerde hareket eden altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın fiyatları son iki gündür de zirvelerde seyrediyor. Gram altın fiyatı, 577 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

Rekor tazeledi

Haftaya 566 liradan başlayan gram altın fiyatı, uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının son 2 ayın zirvesine gelmesi sonrası yükselişe geçti. Gram altın, dün akşam saatlerinde 571 seviyelerini görerek rekor tazeledi. Peki, tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatında yön ne olacak? Gram altın fiyatı, 10 Kasım 10.30 itibariyle 574 TL’ye geçti. Gram altın fiyatı üzerinde yaşanan bu tarihi zirveler yatırımcının dikkatini çekiyor. Gram altın fiyatı için ekonomist ve teknik analiz uzmanları gram altındaki yeni fiyat hedeflerini bir bir takipçileriyle paylaşıyor. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamını beklediğini belirterek, “Gram altında yıl sonu beklentimiz 582-585 TL seviyesinde. Ons altında ise 1800 dolar öngörüyoruz.” dedi.

ABD'den gelecek rakamlar önemli

Öte yandan, altın fiyatları ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırım politikasının ne yönde şekilleneceğini anlamak için bugün saat 16.30’da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı.

585 TL sürpriz olmaz

“Gram altın için yatırımcılar nasıl pozisyon almalı?” sorusuna Tonguç Erbaş şöyle cevap verdi:

“Gram altında yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Çünkü iki tane değişkeni var. Bir tanesi kur tarafı, bir tanesi de ONS altın tarafı. Şimdi kurla ilgili son dönemde Merkez Bankası faizi indirmesi ve sonrasındaki yukarı yönlü hareket bize aslında daha önceki zirvesi olan 937’nin üstüne taşıdı ve uzun süredir de aşağı yukarı 960-975 arasında yatay seyrediyor. Önümüzdeki hafta bir toplantı daha var. Burada bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz ve yıl sonu beklentimiz de aşağı yukarı 990 seviyelerinde. Yani baktığımızda önümüzde kalan işte 1,5 ay veya şöyle baktığımızda 50 günlük süreçte demek ki dolar kurunda eğer çok enteresan bir değişim olmaz. Merkez Bankası politikaları devam ederse bir yükseliş beklentisi söz konusu. Haftayı 566 civarlarında kapadık ama. Daha önceki zirvemiz yanılmıyorsam gram altın 567 TL civarlarındaydı. Dolayısıyla bir bacağı kur tarafında hala yukarı doğru aslında gram altın fiyatını desteklemeye devam edecek gibi duruyor. O açıdan da yani gram altının genel teknik olarak baktığımızda o 567’nin üstünde her kaldığı zaman diliminde birazda aslında yukarı doğru bir hareket görme şansımız olacak. Ons altın tarafında da 1825 dolara doğru bir hareket oldu. O da FED toplantısı sonrasında gerçekleşti. Burada da hani 1800 civarlarında bir yıl sonra kapanışına doğru gidersek onu ayrıca değerlendiririz. Belki o zaman baktığımızda bu seviyelerin altında bile olsa beklenti şimdilik dolayısıyla kur hareketi ile birlikte aşağı yukarı 580-585 civarlarında bir altın kapanışı da çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum.”

ONS altın son 2 ayın zirvesini gördü

“Altın fiyatlarını canlandıran FED toplantısı oldu. ONS altın son 2 ayın zirvesini gördü. Ons altın şu anda 1824 seviyesinde. Destek ve dirençler nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“FED toplantısında kasım başında yapılan toplantıda bir varlık alım azaltılması bekleniyordu. Aslında beklendiği gibi 15 milyar dolarlık aylık bir azaltıma gitti. Bunun yanı sıra bir tarım dışı istihdam verisinin geçen hafta gördük. Burada beklentilerin hafif üzerinde bir gerçekleşme oldu. Aslında hem varlık alımının azaltılması hem istihdamdaki toparlanma hem faizleri hem de bir nebze doları yukarı doğru taşıyarak küresel anlamda ons altın fiyatlarını aşağı doğru baskılaması da bekleniyordu. Ama benim tabirimle biraz yumuşak geçiş ve tarafında yani piyasayı o varlık alımlarının azaltılmasına hazırlaması sonra da çok bir sürpriz beklentisi yaratmaması ve buradan şimdilik en azından ocak ortasına kadar aralık toplantı sonrasında da bu yumuşak geçişi yıl sonuna kadar devam edecek olması gibi bir beklenti oluştu piyasada. Dolayısıyla ons altın fiyatları 1765’lerin altına doğru toplantı öncesinde gelse de sonrasında bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz yani bu rahatlama da özellikle küresel dolar değerinin hızlı yükselişi ve Amerikan tahvil faizlerinin hızlı yükselişini şimdilik belki 1-2 ay daha ertelenmesi ile sonuçlandı ve yanlış hatırlamıyorsam 1958 dolarlardan bugünkü gördüğümüz 1826 dolara kadar geldik. Yakın vadede direnç bölgesi 1835 dolar geçilmesi 1850’ye kadar da içinde bulunduğumuz 40-50 günlük sene sonuna kadar ki zaman içinde gerçeklebilir.”