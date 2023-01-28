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Ekonomi Altına yatırım için hâlâ kararsız olanlar dikkat! Uzmanı uyardı...
Ekonomi

Altına yatırım için hâlâ kararsız olanlar dikkat! Uzmanı uyardı...

Dün rekor seviyelerden işlem gören altın ons fiyatı geri çekildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:15:00 - 2023-01-28 16:18:51
Altına yatırım için hâlâ kararsız olanlar dikkat! Uzmanı uyardı...

Dün rekor seviyelerden işlem gören altın ons fiyatı geri çekildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı.
 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı. Rekor seviyelerden sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının son durumunu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Memiş altın yatırımcılarına "sakince bekleyin" uyarısında bulundu.

Memiş şunları söyledi: "Altının ons fiyatı 1932 dolar seviyesinde 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı takip ettiğimiz bant aralığı 1800-1850 buarada bir değişiklik yok. Alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları çok iyi biliyor ne zamanki altının ons fiyatı 1850-1860 dolar seviyesinde olursa karşısında ki gram altın kaça tekabül ediyorsa buradan gram altın tarafına giriş yapacağız.

Şubat ayının 15'ine kadar bu süreci beklemeye devam ediyoruz. Alım yapmak isteyenler kenarda sakin bir şekilde bekleyebilir.''

Önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte ons tarafında bir düşüş bekliyorum. 1850 dolar seviyesindeki gram kaça tekabül ediyorsa muhtemelen 1140 lira seviyesine denk gelir oradan yine son bir alım yapmak mümkün olacaktır. Ardından yeni zirveler yolda.

Altın yıla yükselişle başladı ama önümüzdeki haftalarda bir durağanlık ama yine yıllık bazda emtia fiyatlarında pozitif seviyelerdeki seyrini biraz daha fazla görebiliriz. O yüzden altın ve gümüşü bu yıl önemsiyoruz."

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