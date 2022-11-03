Altına ağır darbe! Fiyatlar tepetaklak oldu

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10:55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 605 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 500 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.



Altının ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarının ardından artan dolar talebiyle yüzde 0,8 değer kaybederken, yeni günde de önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bin 630 dolardan işlem görüyor.

FED’in kararı altını etkiliyor

Analistler, Fed’in para politikası kararlarında veri bazlı ilerleyeceklerini açıklamasının ardından ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak makroekonomik verilerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, ABD tahvil piyasasının da yakından takip edildiğini bildirdi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 3,54, yıllık ise yüzde 85,51 arttı.

Analistler, bugünün veri takviminde Euro Bölgesi’nde işsizlik, ABD’de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 630 ve bin 600 dolar seviyelerinin destek, bin 690 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.