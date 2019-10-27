Altına 8 taksit satışları artıracak

Buğra Kardan

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan altınla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılması kuyum sektörünce memnuniyetle karşılanıyor. Sektör temsilcileri, taksit düzenlemesinin üretim ve satış rakamlarına olumlu etki edeceği görüşünde birleşiyor.

Perakendeciler mutlu

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede kredi kartına taksit sayısının arttırılmasının perakendecileri mutlu ettiğini belirtti. Mücevher talebinde ibrenin yukarı döneceği öngörüsünde bulunan Yıldırımtürk, “Böylece üretim ve tüketim ivmelenecektir” dedi.

Kuyum sektörünün satışlarını yüzde 20-30 arttıracağı tahminini de paylaşan Yıldırımtürk, “BDDK bizi memnun etti. Ama geç kalmasa, bu kararı haziran ayında alsa daha iyi olurdu. Malum haziranda düğün dönemi başlamıştı. Perakendeciler daha çok gelir ve kâr elde edebilirdi. Ama her şeye rağmen olumlu bir hamle yapıldı. Bu hamle yararlı olacaktır, bizi güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Çok çalışıp çabaladık

Mücevherde kredi kartı taksit sayısını arttırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Yıldırımtürk, şunları kaydetti: “Daha evvel vade 12 aya yayılıyordu. Sektör de gayet iyi durumdaydı. Ama ani bir kararla taksit sayısı sıfırlandı. Neyse ki ricalarımızın ardından sayı 4’e çıkarıldı. Ama çok geçmeden tekrar sıfırlandı. Gayret ederek, ilgili mercilerle görüşerek 2019 Mart ayında tekrar kredi kartına 4 taksit imkânını getirdik. Gelinen aşamada ise ekonomi yönetimince altına rağbetin artması için 8 taksit kararı alındı. Hayırlı uğurlu olsun.”

Doping etkisi yapacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık da BDDK’nın yeni taksit düzenlemesinin kuyum sektörünü sevindirdiğini söyledi. “Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8’e çıkmasının iç satışlara doping etkisi yapacağına inanıyoruz” diyen Atayık, şöyle devam etti: “Bu adımla perakende satışlarındaki işlem hacmi oldukça artacaktır. Perakende satışları ve cirolarda taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla yüzde 30-40 oranında bir artış bekliyoruz. Hem altın birikimi yapan hem de hediyelik mücevher satın alan değerli müşterilerimiz ve perakendeci meslektaşlarımıza bu karar ilaç gibi gelecektir. Bu durumdan zincirleme olarak toptancı ve üreticilerimiz de pozitif olarak etkilenecektir. BDDK’nın aldığı bu karar, iç piyasada bir süre önce başlayan hareketliliği daha da ileriye taşıyacaktır.”