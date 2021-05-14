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Ekonomi Altın yükseldi mi? Altın ne kadar? 14 Mayıs güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın yükseldi mi? Altın ne kadar? 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 14 Mayıs Cuma gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. 14 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:07:00 -
Altın yükseldi mi? Altın ne kadar? 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Yatırımını altın fiyatları üzerinde gerçekleştiren vatandaşlar, altının gram fiyatı başta olmak üzere hepsini takip ediyor. 14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 14 Mayıs altın fiyatı ne kadar oldu?

14 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, 14 Mayıs'ta kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 498,94 TL alış ve 499,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.178,00 TL alış ve 3.284,00 TL satış fiyatına sahip.

Önceki kapanışını 1.650,00 TL üzerinden yapan yarım altın bugün 1.587,00 TL alış ve 1.647,00 TL satış fiyatına sahip.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,98

SATIŞ: 480,35

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.593,00

SATIŞ: 1.652,00

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.269,00

SATIŞ:3.376,00

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 500,21

SATIŞ:500,28

Çeyrek altın ne kadar?

Bir önceki kapanışını 825,00 TL'den yapan çeyrek altın ise 799,00 TL alış ve 825,00 TL satış fiyatına sahip.

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