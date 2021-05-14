Altın yükseldi mi? Altın ne kadar? 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Yatırımını altın fiyatları üzerinde gerçekleştiren vatandaşlar, altının gram fiyatı başta olmak üzere hepsini takip ediyor. 14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 14 Mayıs altın fiyatı ne kadar oldu?

14 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, 14 Mayıs'ta kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 498,94 TL alış ve 499,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.178,00 TL alış ve 3.284,00 TL satış fiyatına sahip.

Önceki kapanışını 1.650,00 TL üzerinden yapan yarım altın bugün 1.587,00 TL alış ve 1.647,00 TL satış fiyatına sahip.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,98

SATIŞ: 480,35

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.593,00

SATIŞ: 1.652,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.269,00

SATIŞ:3.376,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 500,21

SATIŞ:500,28

Çeyrek altın ne kadar?

Bir önceki kapanışını 825,00 TL'den yapan çeyrek altın ise 799,00 TL alış ve 825,00 TL satış fiyatına sahip.