Altın yükseldi mi? Altın ne kadar? 14 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 14 Mayıs Cuma gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. 14 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?
Yatırımını altın fiyatları üzerinde gerçekleştiren vatandaşlar, altının gram fiyatı başta olmak üzere hepsini takip ediyor. 14 Mayıs Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 14 Mayıs altın fiyatı ne kadar oldu?
14 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, 14 Mayıs'ta kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 499,32 TL'den yapan gram altın, 498,94 TL alış ve 499,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanışını 3.287,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.178,00 TL alış ve 3.284,00 TL satış fiyatına sahip.
Önceki kapanışını 1.650,00 TL üzerinden yapan yarım altın bugün 1.587,00 TL alış ve 1.647,00 TL satış fiyatına sahip.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 448,98
SATIŞ: 480,35
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.112,00
SATIŞ: 3.159,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.006,32
SATIŞ: 3.065,63
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.593,00
SATIŞ: 1.652,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.269,00
SATIŞ:3.376,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 500,21
SATIŞ:500,28
Çeyrek altın ne kadar?
Bir önceki kapanışını 825,00 TL'den yapan çeyrek altın ise 799,00 TL alış ve 825,00 TL satış fiyatına sahip.