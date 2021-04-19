Altın yükseldi mi? Altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları 19 Nisan 2021 güncel fiyatları merak ediliyor. Altın'ın haftaya ne kadar ile başladığı sorgulanıyor. Altın yükseldi mi? Altın fiyatı ne kadar oldu? İşte bu soruların yanıtı...
Gram altın haftanın ilk gününde yükselişle başlamasının ardından 462,70 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756,98 liradan satılıyor. Peki, altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altın yükseldi mi?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramının 464 bin 500 liraya yükseldiği belirtildi.
Altın piyasasında, en düşük 460 bin 600 lirayı, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 464 bin 500 liradan kapattı.
19 Nisan 2021 güncel altın fiyatları
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22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 416,52
SATIŞ: 446,63
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.033,00
SATIŞ: 3.110,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.065,00
SATIŞ: 3.111,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.949,88
SATIŞ: 3.009,98
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.478,00
SATIŞ: 1.522,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.065,00
SATIŞ: 3.111,00
ÇEYREK ALTI
ALIŞ: 743,00
SATIŞ: 761,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 462,05
SATIŞ: 462,13