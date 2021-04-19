  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın yükseldi mi? Altın fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi

Altın yükseldi mi? Altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatları 19 Nisan 2021 güncel fiyatları merak ediliyor. Altın'ın haftaya ne kadar ile başladığı sorgulanıyor. Altın yükseldi mi? Altın fiyatı ne kadar oldu? İşte bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:45:00 -
Altın yükseldi mi? Altın fiyatı ne kadar oldu?

Gram altın haftanın ilk gününde yükselişle başlamasının ardından 462,70 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756,98 liradan satılıyor. Peki, altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...

Altın yükseldi mi?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramının 464 bin 500 liraya yükseldiği belirtildi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 600 lirayı, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 464 bin 500 liradan kapattı.

19 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,52

SATIŞ: 446,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,00

SATIŞ: 3.110,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,88

SATIŞ: 3.009,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.478,00

SATIŞ: 1.522,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

ÇEYREK ALTI

ALIŞ: 743,00

SATIŞ: 761,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,05

SATIŞ: 462,13

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 36. hafta maç saatleri

Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, ..
Abdullah Ağar'dan olay sözler: Türkiye'den Rusya'yı zora sokan dev hamle
Gündem

Abdullah Ağar'dan olay sözler: Türkiye'den Rusya'yı zora sokan dev hamle

Rus televizyonu Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal bir yayın yaptı. Konuyla ilgili değe..
'Bu hafta olacak' deyip uyardılar! Altında bomba tahmin
Ekonomi

'Bu hafta olacak' deyip uyardılar! Altında bomba tahmin

Uzmanlar son günlerde küçük yükselişlerin yaşandığı altın fiyatları için bu hafta 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesinin bekle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay