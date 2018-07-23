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Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Cuma günü haftayı 190 liradan kapatan gram altının fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından 188,8 lira seviyelerinde dengelendi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15
Altın yeni haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle haftaya düşüşle başlamasının ardından 188,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişten bulduğu destekle 190 lira seviyelerini test eden gram altının fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 189,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı bugün ise hem ons fiyatı hem de döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 188,3 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 kayıpla 188,8 liradan işlem görüyor.

''TCMB'NİN FAİZ KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK''

Altının ons fiyatı ise 1.235,25 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, yüzde 0,1'lik azalışla 1.230,3 dolar seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 liradan, Cumhuriyet altın ise 1.263 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan 183 liranın destek, 200 liranın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında ise bu hafta toparlanma yaşanabileceğini aktaran Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.237 dolar direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye, yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 1.245 dolar seviyesine kadar sürebilir." dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:15
  1. gram altın fiyatı
  2. Cumhuriyet Altın Fiyatı
  3. Kapalıçarşı

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