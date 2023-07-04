Altın yatırımcısının yüzü gülüyor! İlk altı ayda kazanç yüzde 46; Yıl sonu tahmini rekor seviyede

Dünyada altın yatırımcıları için yatay bir seyir hakimken Türkiye’de artan dolar kurunun etkisiyle yeni rekorlar görünüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bin 915 dolar civarında alıcı buluyor. Gram altın ise bin 600 TL’yi geçerek yeni bir rekor kırdı. Böylece gram altın yılın ilk 6 ayında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı başardı. Uzmanlar yükselişin devamını beklerken altın fiyatlarının artışında dolar kurunda yaşanan yükseliş etkili oldu. Ayrıca düğün sezonunun başlamış olmasıyla biryikte altına olan talebin artmış olması da fiyatları yukarı taşıyan etkenler arasında gösteriliyor.

Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın, 1.618 TL ile yeni tarihi zirvesini görmesi sonrası 1.605 TL seviyelerinden alıcı buldu. Haziran ayı enflasyonu daha netleşmemiş olsa da ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında olacağı tahmin ediliyor. Buna göre enflasyona karşı yatırımcısını en iyi koruyan yatırım aracı olarak yıl başından bu yana yüzde 46 artan gram altın ön plana çıkıyor. Gram altını yüzde 41,75 ile Euro, yüzde 39,39 ile dolar takip ediyor. Haftaya 1900 doların üzerindeki istikrarını koruyarak giren altın güvenli liman olmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, küresel ekonomik koşullar kötüleşirken bir miktar güvenli liman talebinden yararlanarak 2023'ün ilk yarısında yüzde 5 arttı. Sarı metal mayıs ayında rekor seviyelere yükselirken, o zamandan beri ABD faiz oranlarının artması beklentisiyle bu kazanımlarının büyük bir kısmından vazgeçti. Tüm emtia ürünlerinde olduğu gibi altın için de piyasaların gözü Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz toplantısına çevrildi. Analistlere göre, altının 1900 dolar civarındaki tutunuşu, Fed’in daha fazla faiz artırıma gideceği endişesinden zora girebilir.

Aynı analistler, altının bu haftaya başlangıcı için “az hareketli” ifadesini kullandı. Spot altın yüzde 0.1 düşüşle ons başına 1917 dolara gerilerken; altın vadeli işlemler yüzde 0.2 düşüşle on başına 1925 dolar oldu. Nasdaq 100, teknoloji sektöründe yatırımcıları altın gibi güvenli varlıklardan uzaklaştıran daha yüksek getiri beklentileriyle yılın ilk yarısında şimdiye kadarki en iyi performansını kaydetti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş:

Yılın ilk yarısında Yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Yıla 1.106 TL seviyesinden başlayan gram altın yüzde 46 artışla bugün 1618 TL seviyesini gördü. Gram altında yılsonuna kadar 1.750- 1.800 TL aralığı test edilebilir ancak kısa vadede bir geri çekilme öngörüyorum. kısa vadede dolar TL kuru takip etmekte fayda var dolar TL kuru nereye gram altın oraya 24 TL seviyesine kadar gerileyen dolar TL kurumda gram altın 1550 TL seviyesine kadar sarkabilir

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk:

Yılın ilk yarısında Yatırımcısına en çok altın kazandırdı yılın ilk yarısında şampiyon altın oldu gram altın 1106 TL seviyesinden yıla başlamıştı bugün 1603 TL seviyesini gördü gramın da Yatırımcısına 494 TL kazandırdı. Yılbaşında 10.000 TL karşılığında gram altına alan bugün parasına 14.619 TL yaptı. Buda %46 altılık bir değer artışı.

Özellikle son birkaç haftadır Merkez Bankası’nın faiz kararından dolayı dolar/TL kurumda yaşanan agresif yükselişler gram altını pozitif yönde etkiledi yılın kalan yarısında yine yatırımcısını yüzünü güldürmeye devam edecek gram altında yılsonuna kadar 1.750- 1.800 TL aralığı test edilebilir ancak kısa vadede bir geri çekilme öngörüyorum kısa vadede dolar TL kuru takip etmekte fayda var dolar TL kuru nereye gram altın oraya 24 TL seviyesine kadar gerileyen dolar TL kurumda gram altın 1550 TL seviyesine kadar sarkabilir özellikle 24 TL karşılığı dikkat edilmeli. Yılın kalan sürecinde ons tarafını takip edeceğim altının ons fiyatı 2000- 2.250 dolar seviyesine kadar yükselebilir yılın ilk yarısında dolar TL kurudan destek gören gram altın yılın kalan yarısında olsa altından destek görmesini bekliyorum.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı:

Gram altın yeni rekorlar kırarken, global tarafta dolar endeksinin güçlü duruşu ile ons altında kararsız bir seyir izliyoruz. Teknik olarak; gram altında 1550 - 1650 TL bandının içinde kaldıkça yatay hareketi takip edeceğiz. 1550 TL altında alım fırsatı doğabilir. 1650 TL üzerine ise çıkmak için zorlanabilir. Ons altında ise satış baskısının devam ettiğini unutmayalım. Tüm bunlar gram altında suların bir süre daha dalgalı olmasına yol açabilir.

Kaynak: Dünya Gazetesi