Altın yatırımcısının gözü İstanbul’daydı! Uzmanı 3 önemli senaryoyu açıkladı

Uzman Yusuf Kavak, altın yatırımcıları için 3 farklı önemli senaryo paylaştı. Kavak FED açıklamalarını değerlendirerek bir rapor sundu.

İşte Kavak’ın altın raporu ve 3 senaryosu…

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da başlayan yeni tur müzakereler öncesinde, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un yapmış olduğu açıklamalar; risk iştahına olumlu yansımış ve bu bağlamda riskli varlıklara yeniden gelen taleple borsalarda yükselişler ortaya çıkmıştı. Keza, Rusya’nın enerji ihracatında Ruble’yi kullanmak istemesine; G7 tarafından, mevcut sözleşmeler dayanak gösterilerek yapılan veto da; enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, küresel çaptaki riskleri de azalttı. Buna paralel olarak da, yatırımcıların güvenli liman talebi azalınca; ons altın satış yedi. Ayrıca Fed ve ECB’nin, jeopolitik risklere rağmen sıkılaştırmaya dönüşten taviz vermemesi ve özellikle de Fed’in hızlı bir sıkılaştırmaya yönelmesiyle tahvil faizleri cephesinde görülen yükselişler de; ons altını baskı altına almakta.

Tüm bu gelişmeler ışığında, bundan sonraki süreçte de; Rusya-Ukrayna müzakerelerinin durumu ve majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ile fiyatlamalar büyük oranda şekil bulacaktır. Sahada tam olarak istediğini alamayan Rusya’nın, ayrıca çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya oluşu; Putin’in elini hayli zayıflatıyor. Ancak, İstanbul’da bugün ve yarın yapılacak olan müzakerelerin hemen sonuca ulaşma ihtimali de; Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan gelen bazı tedirgin edici açıklamalar (Ukrayna’daki askeri operasyonun ana görevinin Donbass’ı özgürleştirmek olduğu, NATO’nun Ukrayna’ya askeri destek vermesi halinde de gerekli cevabın verileceğinden bahsetti) düşünüldüğünde biraz zayıf gözüküyor.

Her hâlükârda, bundan sonraki süreçte Ons Altın fiyatlamaları için üç ana senaryo üzerinde durmakta fayda var.

1) Müzakerelerden geçici de olsa bir ateşkes çıkması ve majör merkez bankalarının(ki o zaman; son Para Politikası toplantısında faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini veremeyen BoE de, faiz artırım sürecine devam edebilir) hızlı bir parasal sıkılaştırma içerisine girmeleri

2) Müzakerelerden bir çözüm çıkmaması ile yeniden savaş ortamında dönülmesi, buna karşın; yine Fed ve ECB’nin sıkılaştırmaya geçiş sürecini işletmesi

3) Müzakerelerden sonuç çıkmaması ile yeniden savaş ortamına dönülmesi. Bu kapsamda, küresel ekonomiden beklenen bozulmaları göz ardı edemeyerek; majör merkez bankalarının da sıkılaştırma hızını ılımlaştırması

Majör merkez bankalarının son toplantılarında zaten; jeopolitik risklerde en kötü süreç olan savaş ve buna paralel olarak Rusya’ya yöneltilen yaptırımların etkileri ile küresel ekonomik görünüme dair riskler tartışmalara dahil olmuştu. Merkez bankalarının ana hedefinin enflasyonla mücadele olduğu da düşünülürse; üçüncü senaryoyu -çok büyük yeni risk artışları olmadığı sürece- kapsam dışında tutabiliriz.

Bir ve iki numaralı senaryolara bakıldığında ise; birinci senaryo, yani müzakerelerde geçici ateşkes vb. olumlu bir sonuç alınması ve majör merkez bankalarının hızlı bir sıkılaştırma patikasında ilerlemesi durumunda; Ons Altın’daki satışların hızlanması beklenebilir. Bu durumda, Ons Altın 100 Doları aşan satış baskısı görülebilir. İkinci senaryo, yani müzakerelerden bir çözüm çıkmaması ile yeniden savaş ortamında dönülmesi, buna karşın; yine Fed ve ECB’nin sıkılaştırmaya geçiş sürecini işletmesi durumunda ise; küresel ekonominin daha da fazla zarar göreceği beklentisi ile borsalarda yeni bir satış baskısı ortaya çıkıp, Ons Altın’ın da aralarında bulunduğu güvenli limanlara hızla bir talep gelebilir. Bu durumda da, Ons Altın’da 2000 Dolar seviyesi üzerine yeniden yerleşme görülebilir.

Teknik olarak da, son iki günde oluşan geri çekilmelerin devamında; 1906-1902 destek bariyeri ilk etapta önem arz edecek. Burası kırılacak olursa; önce 1877 Dolar, sonra 1850 Dolar destek bölgelerine doğru ilk etapta salınım görülebilir. Öte taraftan, 1906 üzeri kalıcılıkta yeniden görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde ise; 1927-1935 direnç bariyerini ilk etapta takipte olacağız. Buranın aşılması durumunda ise; 1969 seviyesine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilir.