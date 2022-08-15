Altın yatırımcısına kötü haber! İslam Memiş az önce duyurdu

FED'in politikikalarının emtia fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor. Foreks Haber'in Youtube kanalına konuşan İslam Memiş, gram altınla ilgili beklentisini anlatırken o rakama dikkat çekti.

İslam Memiş, dolar endeksinin 108'in üzerine yükselmesinin hem diğer yabancı para birimlerini hem de altın gümüş gibi emtiaları olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

Altının ons fiyatında teknik olarak kısa vade için 1720-1770 dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Bu iki seviye oldukça kritik ve önemli. 1720 destek seviyesi aşağıya doğru kırılırsa 1680 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Tabii ki bu kadar sert düşüşlerden sonra bir tepki alımı yaşanması gerekiyor. Bu da ons altını kısa vade için 1770 direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Yani kısa vade için 1 aylık süreçte 1720-1770 dolar aralığı oldukça önemli.

Özellikle ABD'de enflasyon beklentisinin üzerinde açıklanması FED'in şahin tondaki söylemlerinin devam etmesi anlamına gelir ve bu da 75 puanlık faiz artırımını kesinleştirir. Bu da ons altının yeniden 1700 dolar seviyesinin altına sarkmasını mümkün kılabilir diye tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımız zaman hem ons altın hem de gram altında düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum.

Geri sarkmalar, baskılanma orta ve uzun vadede yerine yeniden yükselişlere bırakabilir. Elinde dolar olan yatırımcı ons bazında ya da gram bazında bu düşüşleri fırsata çevirebilir diye düşünüyorum.

950 lira seviyesinin altında alım ihtimali azalıyor

Her ne kadar ons altında bir baskılanma olsa da içeride dolar TL kuru güçlü durduğundan dolayı gram altın TL fiyatında yükselişin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Gram altın TL fiyatında 950 - 1000 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Büyük ihtimalle 950 lira seviyesinin altı ekranlarda görülecek olsa da makas aralığından dolayı 950 lira seviyesinin altında alım yapma ihtimali her geçen gün azalmaya devam ediyor. Dolar endeksi 108 dolar seviyesine çıktı, euro dolar paritesi 1 seviyesine kadar indi, içeride doların baskılandığını gözlemliyoruz.

17.40 lira seviyesinin altına baskılanmalar devam ediyoruz, hal böyle olunca da gram altın TL fiyatı dengelenme çabasında ama kişisel kanaatim gram altın fiyatının 950 lira seviyesinin altına düşüş ihtimalini çok zayıf gördüğümü söyleyebilirim.

950 lira 1000 lira aralığı kademeli alım olarak değerlendirilebilir. Biraz daha orta vadeye baktığımızda 1200 lira yıl sonunda 1450 lira seviyesine dair beklentimde bir değişiklik yok.