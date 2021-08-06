Altın yatırımcıları dikkat! Ons altın kritik sınırda

Yurt içinde gram altın güne 493 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 317 liradan işlem görüyor. Ons altın da bin 800 doların altını gördü.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi: "1810 desteği üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ile bir miktar geri çekilmenin oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu durumda 1790 desteği ilk izlediğimiz seviye konumuna yerleşmiş durumda.

Şayet bu desteğin kırılması ile 1770 ve 1750 desteklerini takibe alacağımızı belirtelim. Buna karşılık 1810 direncinin yeniden aşılması ile 1829 ve 1840 dirençlerini bir kere daha izlemeye alacağız. Dirençler: 1810 – 1829 – 1841 Destekler: 1790 – 1770 - 1750"

Dolar

Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: "Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 8.5412 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 8.6073 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise 8.4575 ve 8.4012 seviyeleri destek oluşturabilir.

Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1815 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1798 ve 1780 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1815 noktasından sonra 1823 seviyesi direnç oluşturabilir."