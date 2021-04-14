Altın yatırımcıları dikkat! Kısa vadeli negatif baskı...

GCM Forex firmasının yaptığı detaylı altın analizine göre; Ons altın için uzun vadeli yatırımın olumlu olacağı görüşünü aktardılar. İşte paylaşılan raporun detayları... "Yeni dönemde 1785 – 1849 bandını konuşacak mıyız yoksa Altın’daki düşüş isteği 1785 altında teyit mi kazanacak sorusuna cevap aramaktayız. Bu sebeple de bugünkü sloganımız bant içi pozitif beklenti mi yoksa bant dışı negatif görünüm mü olmalıdır."

Pozitif beklenti için...

Ons Altın bant içi pozitif beklentiyi gündemde tutmak istiyorsa, 1785 – 1849 bandının alt noktası üzerindeki seyrine devam etmelidir. Ancak bu şartla 1799 başta olmak üzere 1809 ve 1819 bariyerlerine doğru çıkışlar izlenebilir. Bu çıkışta 1829 bariyerinin aşılması, 1785 – 1849 bandının üst noktasına doğru olası hareket alanını güçlendirebilir. Aksi takdirde 1785 desteğine doğru geri çekilme izlenebilir.

Kalıcı bir reaksiyona ihtiyaç var

Ons Altın bant içi negatif görünüm oluşturmak istiyorsa, 1785 – 1849 bandının alt noktası altında kalıcı bir reaksiyona ihtiyacı vardır. Ancak bu şartla 1775 başta olmak üzere 1770 ve 1664 desteklerine doğru gerileme izlenebilir. Bu süreçte 30 Kasım 2020 dip noktası 1764 seviyesi, yeni dönemde Ons Altın 1700 ve altında mı yoksa 1800 ve üzerinde mi reaksiyon oluşturabilir sorusunun cevabı için orta hatta uzun vadeli görünümü ilgilendirebilir.