Altın ya da dolar değil! Ünlü isim en güvenli yatırımı duyurdu: Bir ekmeğe muhtaç olmamak için bunu yapın

Şeref Oğuz, Ekonomim adlı sitede "En güvenli yatırımı açıklıyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altın, dolar ya da euro tavsiyesi bekleyen yatırımcılara çağrı yapan Şeref Oğuz, en güvenli yatırımın sağlam konut olduğunu söyledi.

İşte Oğuz'un o açıklamaları:

Başınızı sokacağınız, depreme dayanıklı bir konut… Fay hattı üzerindeki gerçeğimiz bize gösteriyor ki; ne yaparsak yapalım güvenli binalarda yaşamalıyız. Beton yığınları arasında ezilmek istemiyoruz. Yakınlarımızı parça parça yıkıntıların arasından çıkarmak istemiyoruz. İşte bu nedenle en güvenli yatırım depreme dayanıklı bir konut yatırımı.

İster kiracısı olun, isterseniz ev sahibi; ancak güvenliği sağlanacak alanlarda olmalıyız.Dün Eskişehir’den dinlediğim öykü; ibret dolu… Adamın biri geliyor ve “ben neredeyim?” diyor. Cebinde parası, kimliği dahi yok. Şokun etkisinden kurtulunca diyor ki “ben çok zengindim ve mülklerimi deprem aldı, şimdi yemek kuyruğundayım”