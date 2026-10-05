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Gündem Altın ve petrolde yön değişti! Kritik eşik aşıldı
Gündem

Altın ve petrolde yön değişti! Kritik eşik aşıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Altın ve petrolde yön değişti! Kritik eşik aşıldı

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlemlerinde altın ve petrol ters yönlerde hareket etti. ABD’den gelen zayıf istihdam verilerinin Fed’in faiz artırımına devam edeceği beklentisini azaltmasıyla ons altın yeniden 4 bin 150 dolar sınırını aşarken, gram altın 6 bin 500 liranın üzerinde seyrini sürdürdü. Petrol cephesinde ise Brent 102 doların altına geriledi.

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki para politikası adımlarına çevrilirken değerli metaller ve enerji piyasasında dikkat çeken hareketlilik yaşandı.

ABD'den açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin zayıfladığı beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişmenin ardından altın, önceki seansta yaşadığı kayıpların bir bölümünü geri aldı.

ONS ALTIN 4 BİN 150 DOLARI AŞTI

Ons altın güne 4 bin 138 dolardan başladı.

Gün içerisinde en düşük 4 bin 132 dolar, en yüksek ise 4 bin 162 dolar seviyesi görüldü. Ons altın daha sonra 4 bin 142 dolar civarında işlem gördü.

Altındaki hareketlilikte Fed beklentilerinin yanı sıra Ortadoğu'da yeniden yükselen jeopolitik risklerin de etkili olduğu değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE

İç piyasada gram altın da yukarı yönlü hareket etti.

Güne 6 bin 536 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde 6 bin 528 liraya kadar gerilerken 6 bin 579 liraya kadar yükseldi.

Gram altın daha sonra 6 bin 548 lira seviyelerinde alıcı buldu.

PETROLDE İBRE AŞAĞI DÖNDÜ

Altındaki yükselişe karşılık uluslararası petrol piyasalarında haftanın ilk işlemlerinde satış baskısı görüldü.

Brent petrolün varil fiyatı erken işlemlerde yüzde 0,28 düşerek 101,96 dolara geriledi.

Böylece yeni haftanın başlangıcında altın yukarı, petrol ise aşağı yönlü hareket ederek küresel emtia piyasalarında farklı bir tablo ortaya koydu.

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