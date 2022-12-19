Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş, 'Endişem var' diyerek duyurdu! 35 lira birden fırlayacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin yeni tahminlerde bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi küçük yatırımcıyı uyaran Memiş, dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

İşte İslam Memiş'in Tv100'deki köşesindeki açıklamaları:

Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz kararını takip edeceğiz.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son kararını perşembe günü saat 14.00’de açıklayacak.

TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyorum.

Eğer siz öyle düşünmüyorsanız, şu iki ihtimali değerlendirebilirsiniz:

1- Faiz indirimi gelirse borsada gerileme yaşanabilir. Faiz etkisi olsa da olmasa da ben teknik olarak bir düzeltmeyi iki haftadır bekliyorum. Bu öngörümü daha önce de açıklamıştım. Hızlı bir ralli öncesi 4 bin 400 puan seviyesine kadar geri çekilebilir diye tahmin ediyorum.

2- Faizlerde değişiklik olsa da olmasa da dolar/TL kurunda bir dalgalanma beklenmemeli. Aylardır kontrol altında ve sert hareketlere izin vermezler.

Dolar endeksi (dxy) gerileyebilir.

Muhtemelen 102,50 seviyesine kadar geri çekilebilir.

Buradan tekrar yukarı yönlü tepki alımı olsa da kalıcı olmayabilir.

Yukarı yönlü ataklar geldiğinde dolar sahipleri kararını iyi vermeli!

Çünkü 2023’ün ilk çeyreğinde 100 seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum.

Buralardan değil ama tepki alımları geldiğinde dolar karşısındaki tüm enstrümanlara parite ile geçiş için son bir fırsat sunabilir.

Altın ve gümüş tarafında pozitif görünüm devam ediyor.

Altının ons fiyatında (xau/usd), 1 bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında (xag/usd), 24,20 seviyeleri yukarı yönlü kırılabilir.

'Gram altın bin 115 lira olacak'

Gram tarafında zaten sorun yok.

Altının gram fiyatında 1 bin 115 lira, gümüşün gram fiyatında 15 lira seviyeleri hedefte.

Buradan kırıldıktan sonra işi biraz daha kolay.

Kripto paralarda baskılanma devam ediyor.

Sıra ona da gelecek ama biraz daha sabır.

Bitcoin 16-18 bin dolar aralığına sıkıştı.

Bu bant aralığının dışına çıkmadan kontrollü baskılanmayı sürdürebilirler.

Yıl sonuna az bir süre kaldığından küresel piyasaları endişelendirecek bir haber akışı gelmeyebilir.

Noel tatilini geçirmek isteyenler sorun istemez.

'Tek endişem Çin'

Beni endişem Çin’de artan salgınlar.

Yeni salgınlara karşı bireysel olarak dikkat etmek gerek.

Yani, mesafeyi korumak bana mantıklı geliyor.

Şimdiden iyi haftalarınız olsun…