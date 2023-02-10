Altın ve para piyasalarında canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Ata altın, çeyrek altın ne kadar, tam altın fiyatı! Güncel: Altında o rakamlar

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 10 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Büyük Dalga Beklentisi! Altın O Rakamlara Gidiyor!

ABD borç tavanının yükseltilmesi konusundaki yüksek riskli açmaz, daha fazla siyasi dram topluyor. Ama tüm bunlar altın için ne anlama geliyor?

“Ekonomik ve mali bir felaketi tetikleyebilir!”

Çalkantılı mesele genellikle, altın da dahil olmak üzere birçok varlık üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olan ‘siyasi tiyatro’ olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tarafların ülkenin fiili kredi limitini zamanında yükseltmek için iki partili bir anlaşmaya varamaması nedeniyle konu daha da önem kazandıkça, ABD’nin akla gelmeyen borç temerrüdü senaryosu piyasaları baskılamaya başlar. ABD, Ocak ayı sonunda 31,4 trilyon dolarlık borçlanma limitine ulaştı ve ABD Hazinesi, ülkenin tüm faturalarını ödemek için belirli hükümet hesaplarına yapılan yatırımları askıya almak da dahil olmak üzere ‘olağanüstü önlemler’ almaya başladı.

10 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI KURLARINDAKİ SON DURUM

10 Şubat Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.128,57

Gram altın satış: 1.128,76

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.863,00

Çeyrek altın satış: 1.879,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.727,00

Yarım altın satış: 3.757,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.431,00

Tam altın satış: 7.486,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.590,00

Cumhuriyet altını satış: 7.705,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.628,00

Ata altın satış: 7.679,00