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Ekonomi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti

Ev fiyatlarındaki düşüş başladı. Yine de her şeye rağmen fiyatlar el yakıyor. Konuyla ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Haziran ayından beri yatırım için konut, ticari gayrimenkul, arsa tavsiye etmiyorum. Bitti" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:55:00 -
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti

Fiyat artışları yüzde 100’ü geçen ve arz sorunları yaşanan konut sektöründen iyi haberler geliyor. Hükümetin sosyal konut projesiyle birlikte kiralık daire fiyatlarındaki artış durdu. Emlakçılar, kiralık daire fiyatlarının projeyle birlikte sabit kaldığını söyleyerek, satılık dairelerde de gerileme yaşandığını kaydetti. Bununla beraber ortalama 3 milyon lira olan daireler, 2 milyon 700 bin lira civarına kadar düştü.

Ev fiyatları düşecek mi?” ya da “Konut fiyatları ne zaman ucuzlayacak” sorusu milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Sosyal konut projesiyle hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarında artış durdu. Kiralık dairelerde fiyatlar sabit seyrederken, satılık dairelerde fiyatlar geriledi. Emlakçılar, projede kuraların açıklanmasıyla satışlarda hareketlilik olacağını söyledi. Kiralık dairelere talebin devam ettiğini söyleyen emlakçılar, buna rağmen kiralık daire fiyatlarının sabit kaldığını belirtti. Emlakçılar ilerleyen dönemde hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatların sabit kalacağını düşünüyor. İstanbul Bahçelievler de ortalama kiralık bir daire 5-7 bin liradan tutuluyor. Öte yandan satılık daire fiyatlarında da gerileme yaşandı. Ortalama 3 milyon lira olan daireler, 2 milyon 700 bin lira civarına kadar düştü.

Kiralık dairelere talebin sürdüğünü belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Talep devam ediyor ancak fiyatlar sabit kaldı. Fiyat artışları durdu. Sosyal konut projesinin açıklanmasıyla kiralık daire fiyatları sabit kaldı. Vatandaşlar konut projesinin kuralarını bekliyor. Bahçelievler bölgesinde ortalama kiralık daire fiyatları 5 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor. Mahalleye ve evin özelliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Kiralık dairelere talep devam ediyor. Projeyle birlikte satılık daire fiyatları da geri çekildi. Örneğin 3 milyon lira olan bir daire 2 milyon 700 bin ve 2 milyon 800 bin bandına geriledi. Konutlarda fiyatların sabit kalacağını düşünüyorum. Hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kalacağını düşünüyorum" dedi.

"Almayın"

Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, konut yatırımı için doğru zaman olmadığını söyledi.

Şatıroğlu yaptığı açıklamada, "Haziran ayından beri yatırım için konut, ticari gayrimenkul, arsa tavsiye etmiyorum. Bitti" dedi.

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