Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tarihi tahmin! Altın ve doları olanlar dikkat!

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi!

Piyasalardaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, dolar ve altın rekor seviyelere ulaştı. Piyasalar hakkındaki yorumlarıyla adından sıklıkla bahsettiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına seslendi.

Elinde dolar ve altını olanlar için İslam Memiş’ten kritik uyarılar geldi. Dolar ve dövizdeki hareketlilik ile panik alımların doğru olmadığını belirten İslam Memiş, hem yatırımcılara hem de vatandaşlara seslendi. Peki, piyasalardaki son durum ne? İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Gram altında yükseliş devam ediyor!

Gram altın Kapalıçarşı’da 1400 TL’nin üzerine çıkarken, vatandaşlar da bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Aynı şekilde dolarda da hareketlilik devam ederken, son olarak 23 liranın üzerinde seyretmeye başladı. Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni açıklamalar geldi. Dolar kurunun temmuz ayı itibarıyla tekrardan yukarı yönlü hareket etmesinin mümkün olacağını açıklayan Memiş, finansal piyasalarda tüm gelişmelerin doları yukarı yönlü desteklediğini de belirtti.

Temmuz sonrasında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesinin mümkün olduğunu açıklayan İslam Memiş, sosyal medyada doların 23 lirayı kırınca sevinen bir kesimin olduğuna ve bazı açıklamaların iyi niyetli olmadığına dikkat çekti. Memiş, vatandaşların sosyal medya üzerinden duydukları ile yatırımlarına kesinlikle yön vermemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Riskli dönemlerde vatandaşların kendilerini koruması gerektiğini vurgulayan Memiş, bu dönemde döviz ve altına borçlanmaması gerektiğini de belirtti. Elektronik eşya alacak olan vatandaşların da bu ihtiyacını döviz kurundaki normalleşme ile birlikte hemen çözmesi gerektiğini açıkladı.

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Doların son 20 senelik getirisinin yüzde 18 olduğunu belirten Memiş, altın gibi emtiaların getirisinin kat kat daha fazla olduğunu da vurguladı. bgazet'nin derlediği haberde: Bugüne kadar baktığımız süreçte altının getirisinin yüzde 50 olduğu ve vatandaşların nakit parası varsa ev veya araba alma ihtiyaçları varsa mutlaka bunları değerlendirmesi gerektiğini de belirtti.

Gram altın güncel fiyatı ne kadar?

İslam Memiş açıklamalarında ons altının 1.906 dolar seviyesinde beklemeye devam ettiğini ve negatif 1.910 dolar seviyelerine kadar geri çekilmenin mümkün olacağını belirtti. Önümüzdeki aylarda yukarı yönlü atakların devam edebileceğini açıklayan Memiş, kısa vadede aşağı yönlü hareketi destekleyecek açıklamaların da gelmeye devam ettiğini belirti. Yılbaşından bu yana yüzde 50 seviyelerinde bir getiri sağladığını açıklayan Memiş, 1.500 TL seviyesinin kırıldıktan sonra 1.800 TL’ye kadar yükselişlerin olacağını da vurguladı.

Güncel altın fiyatları:

Çeyrek altın

Alış: 2.401, Satış: 2.457

Gram altın:

Alış: 1.479,04, Satış: 1.479,25

Yarım altın:

Alış: 4.816, Satış: 4.899

Not: Anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.