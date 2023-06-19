Kripto ve altın piyasası çok önemli bir gelişme yaşandı. Yatırımcılar can kulağıyla haberimize kulak verin. İşte detaylar...

İslam Memiş'ten bayram öncesi altın, döviz, borsa ve bitcoin yatırımcılarına "gram" uyarı! Ünlü ekonomist, yatırım uzmanı olan İslam Memiş, yeni haftanın ilk gününde tüyolarını verdi

Altın ve kripto yatırımcıları için önemli bir haber! Altın fiyatlarıyla ilgili geleceğe yönelik beklentiler ve kripto para piyasasının durumu hakkında uzmanlar açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan düşüşler, yatırımcıların dikkatini çekti ve araştırmalarını hızlandırdı.

Altın ve kripto para yatırımcıları, düşüş trendinin nedenlerini ve bu trendin devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Peki, altın mı yoksa kripto mu tercih edilmeli? Altın fiyatları düşer mi, yoksa yükselir mi? İşte güncel altın fiyatları ve merak edilen soruların cevapları.

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Bu bilgileri vermek için günümüz tarihinden daha fazla ayrıntıya ihtiyacım var. Lütfen, güncel altın fiyatları ve diğer konularla ilgili bilgileri bana iletir misiniz? İşte detaylar...

ALTIN VE KRİPTO YATIRIMCILARI DİKKAT

Altın ve kripto yatırımcıları için son dönemdeki gelişmeler oldukça önemli. Hem altın fiyatlarındaki değişimler hem de kripto para piyasasının durumu yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle yaşanan düşüşler, yatırımcıların endişelerini artırdı ve araştırmalarını hızlandırdı.

Altın ve kripto para yatırımcıları, düşüş trendinin sebeplerini ve bu trendin ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Bu konuda Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu.

Finans uzmanı İslam Memiş, tahminlerini açıkladı. “Elinde altın bulunduran çok aceleci davranmamalı” diyen Memiş, yaz aylarında 1550 TL’nin üzerinde rakamlar görüleceği tahminini paylaştı.

“Altın onsunda beklentimiz bir miktar gerçekleşti. Şimdi haziranda aşağı yönlü ikinci bir atak bekliyoruz. 1944 seviyesinde ancak tekrar yukarı yönlü hareketlerde 2005 doları takip edeceğim. Sonra tekrar 1910 dolara inebilir.

Ancak, altın mı yoksa kripto para mı tercih edilmeli sorusu hala cevapsız kalmış durumda. Her iki piyasanın da avantajları ve riskleri bulunuyor. Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak kabul edilirken, kripto paraların volatilitesi yatırımcılara yüksek kar potansiyeli sunabiliyor. Dolayısıyla, yatırımcıların risk iştahları ve yatırım hedefleri göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları önem taşıyor.

Altın fiyatlarına gelince, gelecekteki trendleri belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Güncel altın fiyatları ve diğer önemli bilgileri öğrenmek için lütfen güncel verileri bana iletebilir misiniz?

Kripto para piyasasına gelince, son dönemdeki dalgalanmalar dikkat çekti. Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. Uzmanlar, kripto para piyasasının genellikle volatil olduğunu ve kısa vadeli spekülatif yatırımcılar için daha uygun olabileceğini belirtiyor. Ancak, uzun vadeli yatırımcılar için ise daha fazla araştırma yapılması ve risklerin iyi değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, altın ve kripto para yatırımcıları için önemli bir dönemden geçiyoruz. Her iki piyasanın da kendine özgü özellikleri ve riskleri bulunuyor. Yatırımcılar, kendi finansal hedeflerine ve risk profillerine uygun olanı seçerken, uzman görüşlerini takip etmeli ve güncel verilere dikkat etmelidir.

iSLAM MEMİŞ DAHA ÖNCE YAPTIĞI TAHMİN DETAYI İSE;

"Elinde altını olanlar aceleci davranmamalı"

Gram altın TL fiyatında yine seçimin birinci turunda 1520 rakamları vardı, devamında da cumartesi günü 1392’den kapanış yaptı. 1420’leri de gördük cumartesi. Burada alım yapanlar zarar etti. 1400 üzerinde alım yapmayın diye sık sık dillendiriyoruz. Gram altın TL fiyatı 1354’e kadar geri çekildi. Sık sık benim nazarımda 1350 altında rakam yok, olursa güzel bir fırsat sunmuş olacak. Yarın bugün yeni bir ekonomi programı açıklanırsa, o zaman oturur tekrar mütalaa ederiz. Yaz aylarında 1550 üzerinde rakamları bekliyorum. Elinde altın bulunduran çok aceleci davranmamalı. Satanlar üzerine koyamıyor. Fiziki tarafta işlem yapanlar, heyecana gerek yok. Yaz aylarında 1550 lira üzerinde ataklar görüyor olacağız.

Doları olanları uyardı

Elinde dolar bulunduran için dolar için son çıkış, dikkat edin, karşısındaki tüm yatırım araçları ucuz demiştim. Elinde dolar bulunduran aman dikkat! Euro, sterlin, altın, gümüş ucuz. Doları artık terk eden bir dünya topluluğu karşımıza çıkıyor artık. Borç krizi yorumları yapıyorum. Ciddi problemler vardı, bu çözülüyor ama bankacılık, Mortgage krizi var. Avrupa resesyona girdi, Amerika da teknik olarak girdi ama kabul etmiyorlar. Yaz aylarında büyük bir tufan gelecek. Amerika’daki riskler hala masadan kalkmadı. Haziran ayı içinde piyasalar tekrar tatile çıkacak. Çok ekonomi konuşulmayacağı döneme denk geleceğiz ama tufan gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. 3 aylık bir tatil rehaveti çökecek. Tatil modunda, o piyasalarda ciddi kayış kopması olacak.”

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