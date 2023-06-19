Tarım Kredi Market'te tuvalet kağıdı fiyatlarına bomba indirim başladı! Evinde tuvalet kağıdı biten koşsun

Dikkat çekici bir indirim haberini paylaşmak istiyoruz! Bomba gibi bir fırsatla karşınızdayız. Ünlü bir markette, Tarım Kredi markasının 3 katlı tuvalet kağıdı satış fiyatında büyük bir düşüş yaşandı. Adeta inanılmaz bir indirimle karşımıza çıkan bu tuvalet kağıdıyla ilgili merak edilen tüm detayları sizlerle...

Tuvalet kağıdı fiyatları, özellikle geçtiğimiz yıl başından itibaren büyük oranda artış gösterdi ve bu durum pek çok vatandaşın geçim mücadelesi vermesine neden oldu.

Bu zam sürecinde, uygun fiyatlı ve kaliteli tuvalet kağıdı arayışına giren vatandaşlar için müjdeli bir haber geldi. Bir market, bomba gibi bir indirimle 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatını düşürdü.

Tarım Kredi Market'te yapılan bu indirimle birlikte Familia markasına ait 3 katlı tuvalet kağıdı, 40 rulo olarak satışa sunuldu ve fiyatı oldukça düşük bir seviyeye indirildi.



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Bu indirim kampanyası kapsamında, Familia 3 Katlı Natural Tuvalet Kağıdı 40 Rulo, 139,90 TL'ye satın alınabilecektir. İndirimden faydalanmak için son tarih ise 8 Temmuz olarak belirlendi.

Vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek uygun fiyatlı tuvalet kağıdı temin edebilirler. Ancak indirimli fiyattan yararlanmak için belirlenen son tarihe dikkat etmek önemlidir.

Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki bu indirimli kampanya, vatandaşların bütçelerine katkı sağlayacak ve temel ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılamalarına yardımcı olacaktır. Bu fırsatı kaçırmamak için Tarım Kredi Market'e uğramayı unutmayın! (karar)