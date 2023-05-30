Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin! 265 lira birden artacak

Finans uzmanı İslam Memiş, seçim sonrası tahminlerini açıkladı. “Elinde altın bulunduran çok aceleci davranmamalı” diyen Memiş, yaz aylarında 1550 TL’nin üzerinde rakamlar görüleceği tahminini paylaştı.

Altın ve döviz ile ilgili tahminleriyle tanınan Finans Uzmanı İslam Memiş bu kez de seçim sonrası tahminlerini açıkladı. Haziran ayında aşağı yönlü atak beklediklerini dile getiren Memiş şunları kaydetti:

“Altın onsunda beklentimiz bir miktar gerçekleşti. Şimdi haziranda aşağı yönlü ikinci bir atak bekliyoruz. 1944 seviyesinde ancak tekrar yukarı yönlü hareketlerde 2005 doları takip edeceğim. Sonra tekrar 1910 dolara inebilir.

"Elinde altını olanlar aceleci davranmamalı"

Gram altın TL fiyatında yine seçimin birinci turunda 1520 rakamları vardı, devamında da cumartesi günü 1392’den kapanış yaptı. 1420’leri de gördük cumartesi. Burada alım yapanlar zarar etti. 1400 üzerinde alım yapmayın diye sık sık dillendiriyoruz. Gram altın TL fiyatı 1354’e kadar geri çekildi. Sık sık benim nazarımda 1350 altında rakam yok, olursa güzel bir fırsat sunmuş olacak. Yarın bugün yeni bir ekonomi programı açıklanırsa, o zaman oturur tekrar mütalaa ederiz. Yaz aylarında 1550 üzerinde rakamları bekliyorum. Elinde altın bulunduran çok aceleci davranmamalı. Satanlar üzerine koyamıyor. Fiziki tarafta işlem yapanlar, heyecana gerek yok. Yaz aylarında 1550 lira üzerinde ataklar görüyor olacağız.

Doları olanları uyardı

Elinde dolar bulunduran için dolar için son çıkış, dikkat edin, karşısındaki tüm yatırım araçları ucuz demiştim. Elinde dolar bulunduran aman dikkat! Euro, sterlin, altın, gümüş ucuz. Doları artık terk eden bir dünya topluluğu karşımıza çıkıyor artık. Borç krizi yorumları yapıyorum. Ciddi problemler vardı, bu çözülüyor ama bankacılık, Mortgage krizi var. Avrupa resesyona girdi, Amerika da teknik olarak girdi ama kabul etmiyorlar. Yaz aylarında büyük bir tufan gelecek. Amerika’daki riskler hala masadan kalkmadı. Haziran ayı içinde piyasalar tekrar tatile çıkacak. Çok ekonomi konuşulmayacağı döneme denk geleceğiz ama tufan gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. 3 aylık bir tatil rehaveti çökecek. Tatil modunda, o piyasalarda ciddi kayış kopması olacak.”

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