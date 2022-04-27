Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acı haber! Maalesef duyurdu

Dolar kuru ve altın fiyatları yorumu ile bilinen İslam Memiş değerlendirme yaptığı sırada kötü haberi izleyicileriyle paylaştı. İslam Memiş babasının hasta olduğunu bir süre olamayabileceğini söyledi.

Finans Uzmanı İslam Memiş, dolar kuru, altın ve gümüş fiyatları özelinde yorum ve değerlendirmeler yaptığı Youtube yayınında sevenlerini üzen bir haberi de takipçileriyle paylaştı.

Dolar kuru ve altın fiyatları yorumu ile öne çıkan İslam Memiş yakından takip edilen isimlerde birisi. İstanbul’da kuyumculuk da yapan İslam Memiş belirli aralıklarla döviz ve emtia piyasası üzerinden son gelişmeleri değerlendirip yatırımcılara kendi uyarı ve görüşlerini paylaşıyor.

Bayram boyunca yok

İslam Memiş son piyasa değerlendirmesinde dolar ve altın fiyatları için konuştuğu sırada bir de üzücü bir haber verdi. İslam Memiş babasının yoğun bakımda ve bilincinin kapalı olduğunu belirterek bu nedenle memleketi Ordu'da olduğunu bayram boyunca da burada olacağını belirtti.

Annesinin 5 yıl önce vefat ettiğini söyleyen İslam Memiş babasının yanında olacağını ve bir süre video çekemeyebileceğini söyledi.

Takipçileri ise İslam Memiş’e geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını iletti.

İslam Memiş şunları söyledi:

“Memlekette Ordu’dayım. Babamın rahatsızlığından dolayı aranızda olamayabilirim. Bir anda ortadan kaybolabilir. Belki 1 hafta 10 gün benden haber alamazsanız merak etmeyin. Bayrama kadar buradayım ve bayramı da burada geçireceğim çünkü babam yoğun bakımda. Geçmiş olsun dilekleri ileten arkadaşlar oldu. Allah razı olsun. Rabbim size, ailenize, annenize, babanıza, sevdiklerinize hayırlı, bereketli, güzel, onurlu, çok nezih bir hayat nasip etsin. Sevdiklerinizle hem dünyada hem ahirette güzel ömürler nasip etsin.

Benim annem 5 yıl önce vefat etmişti. Elimde bir babam kaldı. Babam da yoğun bakımda. Bilinci tamamen kapalı. O yüzden zor günler geçiriyoruz, bekliyoruz haberini. Ömür, nasip, kısmet bu işler. Bu kadar yoğunluğa rağmen bu kadar farklı duygulara rağmen ben hazır vaktim varken, yapabileceğim bir şey yok yoğun bakım kapısında, evdeyim. Eve geldim. Yanınızda olmak için gayret gösteriyorum. Önemli olan insanlara, insanlığa faydalı olmak. Önemli olan verilmiş olan sözleri tutmak. Anneme söz vermiştim. Size söz vermiştim. Siz rahat olun işinize bakın. Finansal piyasalar para pul kısmında ben size dilim döndüğünce aklıma geldiğince anlatırım diye… Hak neyse onu yaşıyoruz. Kim bilir daha neler göreceğiz. Şimdiden tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Allaha emanet olun.”