Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Eylül ayı olmadan alın

Finans Uzmanı İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası "Bunlar daha iyi günler" diyerek uyardı. Dolar, altın, konut fiyatlarına dikkat çeken Memiş, kurtuluş reçetesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı sonrası yaptığı sosyal konut açıklaması sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı geldi. A Haber'de konuşan Memiş "Bunlar daha iyi günlerimiz" dedi.

İşte İslam Memiş'in açıklamalarının satır başları:

4 milyon kişi İstanbul'dan göç edecek

Yeni nesil nakitsiz bir toplum istiyor. İnsanları en güzel enflasyonla soyarsınız nakitsiz bir toplumda. Metropol şehirler boşaltılacak. En az 4 milyon kişi İstanbul'dan göç edecek.

Dünya genelinde tedarik problemi yaşanacak. Dünya'da insanlara masallar anlatılıyor. Merkez Bankaları geçici bir enflasyon diyor ama delip de geçti. Eylül ayı itibariyle resesyonun ne demek olduğunu göreceğiz. İnsanlar ekilebilir tarım arazileri alsınlar. Gıda fiyatları şu an çok ucuz. Aynı şekilde emlak fiyatları da çok ucuz.

Dolar yatırım aracı değil

Dolar yükseldiği zaman ekonomi kötü, dolar düştüğünde ekonomi iyi denildi. Doları ne olarak görüyor bizim vatandaşımız? Dolar yatırım aracı değil ödeme aracıdır.

20 yılda lider altın

Son 20 yılda dolar yüzde 908, euro yüzde 1215, yüzde borsa 1073 altın yüzde 6290 getiri sağladı. Vatandaşlarımız kurtuluş reçetesi altındır. İnsanlar artık masalın bittiğini rüyadan uyanmaları gerektiğini bilmeli."