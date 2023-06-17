Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu: Cebinde, bankada altını, doları olanlar dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli piyasa değerlendirmesi geldi. Merkez Bankası'nın faizleri artıracağını açıklayan Memiş, Borsa İstanbul yatırımcısı için 6 bin rakamını verdi. Dolar kurunun düşeceği seviyeyi açıklayan Memiş, elinde dolar bulunduranlara seslendi ve Euro tavsiyesi verdi. Memiş, gram altın beklentisini açıkladı ve "Korkma kardeşim al 1476 koy yerine. Bitti bu kadar. Korkuyorsan trenine binmeyeceksin. Bu işler cesaret ister." dedi.

Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Piyasaları nasıl etkiledi? Borsada düşüşler mi olur yükselişler mi olur? Döviz kurlarındaki yön neresi? Altın fiyatları geriledi ancak alım fırsatı mı sunuyor? Doları olan ne yapmalı?

İslam Memiş Yotube kanalında yayınladığı videoda, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek bu sorulara yanıt aradı:

Amerika Merkez Bankası FED dün akşam saat 21'de faiz kararını açıkladı. Sabit bıraktı. 15 ay aradan sonra ve FED Başkanı Powell'dan şahin tonda bir açıklama bekliyordum. Şahin tonda bir açıklama yaptı. Kapıları açık bıraktı. Yine bu yıl sonuna kadar Amerika Merkez Bankası FED'in faizlerde bir değişiklikte gitmeyeceğini tahmin ediyorum.

Merkez Bankası faiz artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta faiz kararı var. Burada bir faiz artırımı beklediğimi ifade etmiştim. Ve Haziran ayı ile alakalı planımıza sadık almaya devam ediyoruz. Yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsa'da beklentiler

Borsa İstanbul Yüzendeks'i 5416 puan, %1 tepki alımıyla yoluna devam ediyor. "Borsa İstanbul Yüzendeks'inde 5700 puan seviyesi görüldü ama dikkat edin" uyarılarım vardı. Ve ben kişisel olarak 4950 puan seviyesine kadar beklediğimi ifade etmiştim. Yine bu bekleyişim devam etmekte. Borsa tarafında yine orta ve uzun vadeli 6000 puan ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Satış yaptığım pozisyonumu daha kapatmadım.

Dolar kuru ne olacak?

Dolar kururu 23,67 lira seviyesinde. Dolar kurunda da yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yine önümüzdeki haftaya kilitlendik. Önümüzdeki haftaya kadar tekrar bu güçlü duruşunu koruyan bir dolar TL kuru karşımızda olabilir. Faiz artırımı beklediğim için bu tarafta da bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Özellikle dolar TL kurunda beklentimde; 22 devamında 21,80 lira seviyesine kadar bir düşüşü de öngördüm. Dün yine size sosyal medya hesaplarından paylaştım. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok. Zaten 23,12 seviyesinden çıkış yapmıştım. Avro TL kuru 25,67 lira seviyesinde Euro Dolar paritesi 1,08 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Burada tekrar kısa vadede 1,08 seviyesinin altını test ediyor. Oradan tekrar çıkıyor. Yine bu yaz için Euro Dolar paritesinde 1,15 seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Yol haritamızda bir değişiklik yok.

Bugünkü değerlerden ben korkuyorum

Bugünkü değerlerden ben korkuyorum, ürktüm, korktum, endişeliyim, rahat edemiyorum, dolar almalıyım diyen arkadaşlarımıza euronun daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Altın ons fiyatı 1931 Dolar seviyesinde şu an itibariyle 1928 Dolar seviyesine kadar geriledi. O düşüş öngörümüz bugün için gerçekleşmiş oldu. 1910 Dolar seviyesini bekliyoruz. Olsun yani burada 10 Dolarlık 15 Dolarlık bir şaşma olsa da önemli değil. Elinde Dolar bulunan yatırımcısı bu fırsatları kaçırmamalı. Yıl içerisinde yine 2000 Dolar seviyesinin üzerine ataklar beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. O yüzden ons altındaki beklentimizin her ne kadar 1928-1918 dolarlık bir bant aralığı olsa da hiç önemli değil. Biz bu seviyelere biliyorsunuz 1970'lerden geldik bu hafta. O yüzden bu düşüş trendi beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Ve dolayısıyla elinde dolar bulunduran yatırımcısı da altının ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor.(medyatava)

Gram altın beklentisi

Gram altın TL fiyatı şu an itibariyle fiziki tarafta kapalı çarşı piyasında 1475 lira. 1515 lira seviyesinden buralara kadar geldik. 30 dolarlık bir düşüş oldu. Gram altında 1481-1482 lira seviyesinden varlıklarımı TL'ye çevirmiştim. Ve dolayısıyla 1481-1482'ye sattığımız gram altınları şu an 1476 liraya fiziki olarak yerine koyabiliyoruz. Yani karıyla yerine koyabiliyoruz. Aldık mı almadık. Almak isteyen varsa, pişman olan varsa buyurun 1481'den sattın 1476'ye yerine koyuyorsun. 5 lira kârım var. Pişman olan varsa biz altınımızı 1481 den 1482 den sattık. Satmıştık. Ama korkuyorum. Korkma kardeşim al 1476 koy yerine. Bitti bu kadar. Korkuyorsan trenine binmeyeceksin. Bu işler cesaret ister.