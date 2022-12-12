Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tahminini resmen güncelledi: Tersine dönebilir
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftada dolar kuru ve altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Para piyasaları açısından bu hafta önemli!' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Memiş'in Tv100'deki o açıklamaları:
Bu hafta para piyasaları için oldukça yoğun.
Merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanacağımız bir hafta olacak.
Başta ABD, Euro bölgesi, İngiltere ve İsviçre olmak üzere 20 merkez bankası faiz kararını bu hafta açıklayacak.
Yurt dışında ABD enflasyonu, perakende satışlar, sanayi üretimi, Almanya ZEW endeksi, Çin sanayi üretimi, İngiltere dış ticaret, sanayi üretimi, aylık GSYH, iş gücü, enflasyon verileri izlenecek.
13 Aralık - ABD enflasyon verisi
14 Aralık - İngiltere enflasyon verisi
14 Aralık - ABD (Fed) faiz kararı
15 Aralık - EURO Bölgesi faiz kararı
15 Aralık - İngiltere faiz kararı
Bu hafta merkez bankalarından 50 baz puan faiz artırımı bekleniyor.
- ABD (FED) mevcut faiz = Yüzde 4,00
- ABD (FED) faiz beklenti = Yüzde 4,50
- EURO (ECB) mevcut faiz = Yüzde 2,00
- EURO (ECB) faiz beklenti = Yüzde 2,50
- İngiltere mevcut faiz = Yüzde 3,00
- İngiltere faiz beklenti = Yüzde 3,50
Bu hafta piyasalar dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.
Önce dolar endeksinde toparlanma, emtia fiyatlarında gerileme, sonra tam tersi trend devam edebilir.
Emtia fiyatları ve paritelerde bu hafta yaşanacak gerileme kalıcı olmayabilir.
Fed, piyasaları pozitif yönde etkileyebilir ve borsalarda direnç seviyelerinin test edilmesine neden olabilir.
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