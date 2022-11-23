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Ekonomi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Dolar kuru yıl sonuna doğru...
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Dolar kuru yıl sonuna doğru...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 11:40:00 - 2022-11-23 11:48:38
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Dolar kuru yıl sonuna doğru...

Dolar TL kuru 23 Kasım Çarşamba gününe 18,60 TL ile başladı. Dolar kuru fiyatı şu dakikalarda 18,62 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED ve TCMB’nin kararı öncesinde dolar TL kuru için bekleyen tehditleri anlattı.

İslam Memiş, Suudi Arabistan’dan gelecek 5 milyar doların piyasaları nasıl etkileyebileceğini de değerlendirdi.

Uzman isim İslam Memiş, “Fed’in yavaşlama sinyalleri ve TCMB’nin hamlesi dolar için tehlike çanlarını çalıyor.” dedi.

FED üyelerinin güvercin açıklamaları yapmasına dikkat çeken İslam Memiş, söz konusu açıklamaların doların değer artışında hız kesmesine neden olduğunu söyledi.

Dolar kuru için iki tehditin olduğunu ifade eden İslam Memiş, “Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor.” dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in dolar kuru üzerindeki iki tehdidi şu sözlerle açıkladı;


“Fed’in yavaşlama sinyalleri ve TCMB’nin hamlesi dolar için tehlike çanlarını çalıyor. Fed üyelerinin iki haftadır faiz artırımlarında yavaşlamaya gideleceğine yönelik güvercin açıklamalar yapması doların değer artışında hız kesmesine neden oldu.

Dolar endeksi (dxy), 107 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.
Yükselişin cılız kalması dikkat çekici.
Fed’in Aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor.
2023’de de 25 baz puanlık artırım ile daha sakin olacağı bekleniyor.
Yani, piyasa artık Fed’i değil, Fed artık piyasayı takip edecek.
Faiz artırımlarının durulması, dolar endeksinin değer kaybetmesinde etkili olur.
104-105 seviyesinde dengelenme çabası görebiliriz.
2023’ün ilk çeyreğinde ise 96-94 aralığı gündeme gelmesini bekliyorum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın saat 14.00’de faiz kararını açıklayacak.
Piyasalar genel olarak TCMB’nin faiz indirmesini bekliyor.
TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek tek haneli bir faiz ile yılı tamamlayacağını tahmin ediyorum.
Yüzde 9’luk faiz, ekonomi yönetiminin hedefindeydi.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12’den yüzde 10,50’ye çekilmişti.
“TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek” klasiğini unutmak gerek.
Çünkü:
1- Dolar dünyada değer kaybediyor.
2- Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolar giriş olacak.
Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı.
Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor.
Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir.
Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler!”

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