Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 70 lira birden artacak

Ons altın fiyatı, Fed'in faiz artırım sürecini bitireceği beklentilerinin artmasıyla 5,5 ayın, buradan esen rüzgarın etkisiyle de gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. 'Altın için yeni rekorlar gelir mi' piyasalarda en çok konuşulan konulardan biri olurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Hiçbirisi daha fiyatlanmadı' diyerek altın fiyatları için beklentilerini Sabah.com.tr'ye açıkladı.

Altın gram fiyatı, son dönemde Kur Korumalı TL mevduat nedeniyle dolar/TL'den desteğini büyük oranda yitirse de ons yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta başında gram altın, 1.084 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi.

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 945-960 TL bandına kadar çekildi.

Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Nitekim ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi gördü.

Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına 'Altın fiyatları 2023 yılında ne olacak' sorusu oldu. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi.

İşte o açıklamalar:

Fed artık faiz artırımlarını biraz yavaşlatıyor. Aralık ayı Fed toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artışı bekliyorum. Piyasaların yüzde 70'i bunu fiyatladı. Bundan sonraki 2 toplantıda da 25 ve 25 baz puan faiz artışlarının yapılmasıyla beraber Mart ayı ile bu sürecin tamamlanacağını tahmin ediyorum.

Zaten bu beklentinin fiyatlanmasıyla beraber altın ons fiyatı 1.615 dolar düzeyinden 1.800 dolar düzeyine kadar yükseldi. Sadece bu Fed yönlü haber akışıyla birlikte oldu. Burada altın ons fiyatı için 1.830 dolar düzeyinin üzerinde ataklar süpriz olmamalı.

Tabi ki resesyon ve enflasyon çok önemli bir faktör. Burada güvenli limanlara yönelim devam edecek diye düşünüyorum. Benim önemsediğim bir diğer etmen de şu: 2023 yılında birçok ülke dijital paraları açıklayacak. Bu dijital paraları altına dayalı yapıyorlar. Bu nedenle son dönemde merkez bankaları rezervlerinde altın miktarlarını artırıyorlar.

Hiçbiri fiyatlanmadı

Bunlar tabi altın fiyatları içerisinde daha fiyatlanmadı. Küresel enflasyon, resesyon, jeopolitik risk olmak üzere altını yükseltmesi gereken her şey 2022 yılında gördük ama altın olması gereken yerde değil. Çünkü bunların hiçbirisi fiyatlanmadı. Normalde 2.000 doları yukarı yönlü kırması gerekirken ons altın aksine 1.615 dolar düzeyine çekildi.

2023 yılında 2.075 dolar tarihi zirve seviyesinin kırılacağını düşünüyorum. Şu anda Fed tarafından manipüle edilmeseydi altın ons değeri 2.150 dolar olacaktı. Sanal ortamda sattılar. Fiziki ortamda topladılar.

2022 yıl sonu ons altın fiyatı için beklentim 1.860 dolar düzeyi. Bu minvalde gram altın için 1.150 TL seviyesini öngörüyorum.