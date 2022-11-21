Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Çin'den gelen Covid haberleri ve faiz oranı ile Türkiye'nin başlattığı terör operasyonunun ekonomiye etkilerini yazdı: Altın ve gümüş almak riskli mi? Dolar ne kadar yükselir? Çin'den gelen salgın haberleri piyasaları nasıl etkileyecek? Türkiye'yi bekleyen ekonomik tehditler neler? İşte bu hafta piyasalara dair beklentiler:

Çin, gösterge kredi faiz oranını sabit tuttu.

Çin’de altı ay sonra ilk Covid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Hisse senetleri ve petrol değer kaybederken dolar değer kazanıyor.

Çin tarafından gelen haber akışları, yeni kapanmalar ve salgın haberleri için iyi olmayacak.

Resesyon süreci hızlanır, ihracaat olumsuz etkilenir.

Yeni salgın haberleri maalesef ekonomiler için kötü oldu.

Dolar, küresel piyasalarda haftaya değer artışıyla başladı.

Dolar endeksi (dxy), 107 seviyesinin üzerine çıktı.

108-110 direncini takip edeceğim.

Doların değer kazanması, altın ve gümüş fiyatlarını bu hafta için baskılayabilir.

Agresif yükseliş sonrası kâr satışı veya düzeltme diyebiliriz.

Altının ons fiyatı 1.705 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,15 dolar seviyelerine gerileyebilir.

Gram altın 1.040, gram gümüş 11,80 lira.

Yükseliş trendinde ara düşüşler olacağını söyleyebilirim.

Ondan sonraki atakta ons altın 1.815 dolar, gram altın 1.090 lira.

Gümüşün ons fiyatında 24 dolar, gümüşün gram fiyatında 14-16 lira aralığını takip etmek gerekli.

Yani, elinde dolar bulunduran altın ve gümüş almak için fırsat kolluyorsa bu hafta fırsat yakalamış olacak.

Türkiye, terör operasyonunu başlattı.

Sınırda tüm teröristler temizlenecek.

Bu temizlik operasyonu sürecinde ABD ve AB’den açıklamalar gelecek.

Kolay bir süreç değil onlar için...

“Besledikleri teröristlerin inlerinde kül olması.”

Yaptırımlar, ekonomik tehditler vesaire art arda gelir.

Türkiye için bunlar artık klişe tehtitler oldu.

Türkiye'nin maddi ve manevi ödemediği bedel kalmadı.

Şimdi en azından sonuçlu bir bedel alıyoruz.

Operasyon sürecinde ekonomik tehditlere hazır olmak gerek.

O kadar masum insanın kanı yerde kalmayacak, bedeller ödetilecek.

Bu hafta Çin ve terör operasyonu odaklı gideceğiz.

İçeride TCMB var ancak önemi azaldı.