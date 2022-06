Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bomba haberi az önce verdi! Altın ve dolar her an çakılabilir

Altın ve dolar fiyatı ralli yarışına devam ediyor. Gram altın ons altında yaşanan baskılanmaya rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun kritik direnç seviyesini kırmasından destek alarak 990 üzerini gördü. İslam Memiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en geç önümüzdeki hafta içi açıklaması beklediği paket öncesi yatırımcıyı ''Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Her an ters pozisyonda kalabilirsiniz'' diye uyardı. İşte İslam Memiş altın yorumu ve dolar tahmini:

''Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları piyasalar açısından oldukça önemliydi. Özellikle ‘Hiç kimse faiz artıracağız diye beklemesin, faiz indirimine devam edeceğiz’ ve ‘Enflasyon problemi yok hayat pahalılığı var’ söylemleri piyasalarda etkili oldu. Bu mesajlar döviz ve emtia fiyatlarında kritik direnç seviyelerinin kırılmasına neden oldu. Dolar/TL kuru 16,80 kapısına dayandı. Bu seviye teknik olarak takip ettiğimiz bir yer eğer buranın üzerinde kalıcı olmaya devam ederse 17 TL rakamlarını telaffuz edebiliriz. Şu an oldukça kritik seviyelerden geçiyoruz.''

''Ben artık TCMB’den bir şey beklemiyorum. Çünkü biz beklentimizi söyleyince yanlış anlaşılabiliyor. Ben Merkez Bankası ile alakalı yorum yapmak istemiyorum. Olması gerekenler gerçekleşmiyor ve demek ki hükümet kendince bir politika belirledi ve bu noktada ısrarcı.''

Enflasyon verileri

''Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati’nin enflasyon tahmini yüzde 48-49 civarında bunun yanında benim kişisel tahminim de yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 52 civarında olması yönünde. Gelen verilere baktığımız zaman enflasyon mücadelenin kolay olmayacağı görünüyor. Elbette mevsimsel etki ile enflasyona aşağı yönlü trenler oluşacak. Peki bizim düşüşten anladığımız ne? Şu an gördüğümüz rakamlar olan yüzde 73 seviyelerinden yüzde 50 bandına mı düşecek yoksa çarşı pazarda hissedilen yüzde 160 seviyelerinde mi geri çekilecek. Bunu aslında konuşmak gerekiyor. Çünkü raflara yansıyan bir enflasyonu görmemiz gerekiyor ki biz bir tahminde bulunabilelim.''

''Diğer yandan TCMB’nin tahminleri de hem döviz kurunda hem enflasyon rakamlarında gerçeklemiyor. Bu nedenle her ay revize etmek zorunda kalıyor. Bu süreçte ben hem döviz hem de emtia fiyatlarında ciddi bir belirsizlik olduğunu söyleyebilirim.''

Yatırım için riskli günlerdeyiz

''Yatırımcıları iki gruba ayırmak gerekiyor. Birincisi ısrarla TL üzerinden işlem yapmak isteyenler ikincisi ise parite ile işlem yapanlar. Şu anda elinde TL bulunduranlar TL üzerindeki rakamsal değerler yükseldikçe arkasından koşa koşa gidiyor. Şu an riskli bir fiyatlama içerisindeyiz. Hükümet tarafından açıklanacak paket dolar/TL kurunu 16 seviyesinin altına çekebilir. Her an ters rüzgarlar esebilir. Benim bugün yaşadığımız koşullarda dolar/TL kurunun en iyi ihtimalle 15,88 seviyesinin altına inmesini bekliyorum. Döviz kurları şu anda maliyet yapmak için riskli. Bu gram altın ve gram gümüş tarafında geçerli. TL bazında performansların riskli olduğunu düşünüyorum.''

''Elinde varlığı olan yatırımcı da ekim ayı hazırlığı yapması gerekiyor. Tüm dünyayı büyük bir türbülans, gıda ve ekonomik kriz bekliyor. O yüzden nakit pozisyonunu yavaş yavaş hazırlamak da fayda var.''

''Yatırım yapmak açısından uygun zamanda değiliz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından da anladığımız üzere her an yeni bir paket açıklanabilir ve ani geri çekilmeler yaşanabilir. Bu durumda yatırım yapan vatandaşlar ters pozisyonda kalabilir. Mağduriyet söz konusu olabilir.''

Asgari ücret masada

''Ek gösterge ile alakalı herhangi bir sürpriz yok. Daha önce sözü verilmiş bir çalışmaydı. Maliyet açısından değerlendirdiğimiz zaman ise enflasyon, döviz kuru atakları ve kriz ekonomisi göz önüne alındığında devletin eli zorlaşıyor.''

''Asgari ücret ile alakalı temmuz ve ağustos aylarında bir iyileştirme bekliyorum. Burada önemli olan maliyetler her gün artmaya devam ediyor ve işverenler ile alakalı ciddi problemler çıkabilir. Bunun yanında yurt dışında gelerek asgari ücret karşılığı çalışanlar da var. Dolayısıyla bu problemi İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın ortak yürütmesi gerekiyor. İşveren masrafı ve maliyeti arttığı için Türkiye’ye göç etmiş kişilerin çalışma hayatına dahil olması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bunların da sosyal dokuyu bozmaması için çeşitli tedbirlere ihtiyaç var. Evet asgari ücret artışı olmalı ancak işveren tarafının da göz önünde bulundurulmadı gerekiyor.''

Tgrthaber