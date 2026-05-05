Suratları hiç kızarmıyor! Özgür Özel'i rezil eden "Karabük" yalanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te gerçekleştirdiği mitingde "Kente devlet hastanesi yok" iddiasıyla büyük bir skandala imza attı. Özel'in "Yıkılmış, yenisi yapılmamış" diyerek halkı yanıltmaya çalıştığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, 2014 yılından bu yana sadece kente değil tüm bölgeye devasa bir sağlık üssü olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. A Haber ekibi, iddiaların odağındaki o modern hastanenin önünden gerçekleri tüm çıplaklığıyla kamuoyuna aktardı.

ÖZEL'İN "HAYALİ" İDDİALARI VE GERÇEKLER

Karabük mitinginde halka seslenen CHP lideri Özgür Özel, "Okudum inanamadım, sordum; Karabük'te Devlet Hastanesi yok. 2012 yılında yıkmışlar, 2015'te kadın doğum hastanesini yıkmışlar, yenisi yapılmamış. Kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor" ifadeleriyle büyük bir dezenformasyona imza attı. Ancak Özel'in önünde durduğu kentte, binlerce hastaya şifa dağıtan dev bir sağlık kompleksi yükseliyordu.

RAKAMLAR ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLIYOR

Hastanenin kapasitesi ve verilen hizmetler hakkında detaylı bilgi veren Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, "Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında hizmete açıldı. 2023 yılında açtığımız ek binamızla birlikte toplamda 89 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. 550 nitelikli yatak kapasitemiz, 89 yoğun bakım yatağımız ve 13 ameliyathanemiz mevcut" ifadelerini kullandı.

KANSER HASTALARI YOLLARDA DEĞİL, HASTANEDE ŞİFA BULUYOR

Özel'in "Kanser hastaları yollarda perişan oluyor" iddiasının aksine hastanede en ileri tedavi yöntemlerinin uygulandığını vurgulayan Dr. İsmail Kara, "Günde 1.500 acil, 4.500 poliklinik hastasına bakıyoruz. Bypass ameliyatlarından kemoterapiye, anjiyodan nitelikli kanser cerrahisine kadar tüm işlemler burada yapılıyor. Daha önce hastalar il dışına gidiyordu ancak artık profesör ve doçentlerden oluşan güçlü kadromuzla bu hizmetleri Karabük'ün ayağına getirdik" diyerek sağlıkta gelinen noktayı özetledi.

SAĞLIK ÜSSÜNDE 2 BİN 200 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Karabük Üniversitesi ile yapılan protokol sayesinde hastanenin gücüne güç kattığını belirten Kara, "2 bin 200 personelimizle 7/24 hizmet veriyoruz. Üniversite bünyesindeki hocalarımızla iş birliği yaparak Karabük'ü sağlıkta bölgenin yıldızı haline getirdik. Vatandaşlarımız herhangi bir katkı payı ödemeden en nitelikli hizmete kolayca ulaşıyor" sözleriyle, CHP liderinin iddialarının sahada hiçbir karşılığı olmadığını tescilledi.

Kaynak: A Haber