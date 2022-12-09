Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Bakandan bilgi aldım' dedi! Türkiye'ye müjdeyi verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bakan Murat Kurum’dan müjdeler var…" başlıklı yazısında önemli bilgiler verdi.

İşte İslam Memiş'in o yazıı:

Dün akşam “Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri” programına katıldım.

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a dört soru sorma imkânım oldu.

Kamuoyunun merak ettiği dört soru ve cevaplar şöyle:

1- Yeni konut satışı projeleriniz var mı?

Biz sosyal konut kampanyasını başlatırken tüm gelir grupları içine alsın istiyoruz. Konut fiyatlarındaki artış, arz talep dengesi ve küresel enflasyonla alakalıdır. 2023’ün ilk çeyreğinden Emlak Konut ve sektör temsilcileriyle bir kampanya yapacağız mı? EVET, YAPACAĞIZ. Bunun hazırlıklarını arkadaşlarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütüyorlar. Sektör temsilcilerimiz ve bankalar da bu çalışmanın içinde. Banka tarafında sorun yok, kredi için para da hazır. Özellikle orta gelire de hitap eden projemizi başlatacağız.

2- Konut kredilerinde 1 seviyesinin altında faiz beklenmeli mi?

Seviye vermem çok doğru olmaz ama bu konuyla alakalı banka temsilcileriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Konut fiyatına ve gelire göre de kademeli bir faiz politikası çalışması Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sürdürülüyor.

3- Hazine arazilerinde hayatını devam ettireceklerin durumu ne olacak, tapu verilecek mi?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, bize bağlandıktan beri bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Planlama ve satış sürecimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza kanun çerçevesinde eğer kullanıcıysa uygun şartlarda ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Uzun vadede ödeme imkânı da sunuyoruz. Bu noktada hemen hemen her ilçede çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. İstiyoruz ki vatandaşımızın mülkiyet sorunu kalmasın.

4- İmar affı ile ilgili bir çalışmanız var mı?

Hayır, yok.

İmar affı haricinde üç sorunun cevabını olumlu aldığımı söyleyebilirim.