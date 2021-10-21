Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik! "Bunu beklemeyin" deyip uyardı

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla beraber, yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Güvenli liman denilince akla ilk gelen ‘sarı maden’ olduğundan, bu süreçte Altın Fiyatları tarihi yüksek seviyeleri gördü. Altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken; ons gümüş fiyatları da bu yükselişe eşlik etti.

Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, küresel piyasalarda yeni yatırımcı sayısı hızlı bir artış gösterirken; bu durum altın fiyatları, kripto para piyasaları ve hisse senedi piyasalarında rekor seviyelerin yaşanmasını sağladı. Bunun bir getirisi olarak, yerli yatırımcının da Gram Altın talebi artarken, Türkiye artan bu altın talebini karşılayabilmek için altın ithalatını artırdı.

2021 yılına geldiğimizde, pandemi koşullarında başlayan normalleşme adımlarıyla beraber, yatırımcıların risk iştahı yükselmeye başladı ve bu da dolayısıyla yatırımcıların altına olan ilgisini azalttı. 2020 yılında tabiri caizse altına hücum eden yatırımcının, 2021 yılına geldiğimizde özellikle geçtiğimiz 4 ayda fiyatlarda yaşanan yatay hareketlerin etkisiyle de altına ‘kırgın’ olduğu gözlemleniyor.

Altına olan talebin düşmesine sebep olarak öne çıkan diğer gündem maddelerini ise, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını değiştirmeye yönelik sinyallerle beraber doların dünyada güç kazanması ve kripto para birimlerinde yaşanan dikkat çekici yükselişler sonrası bu piyasalarda artan yatırımcı ilgisi olarak sayabiliriz. Konunun uzmanları tüm gelişmeler dikkate alındığında, altın talebinde yaşanan bu düşüşün bir süre daha devam edebileceği öngörüsünü değerlendiriyor. (Hürriyet)