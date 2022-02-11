Altın ve gümüş ile ilgili iddialarını açıkladı! İslam Memiş kritik hamleyi işaret etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatları ile ilgili tahminlerini paylaştı.

"Bu hamle gerçekleşirse..."

Youtube hesabı üzerinden paylaşım yapan Memiş, "Putin gerçekten Ukrayna'ya bir hamle yapacak mı? Böyle bir şey olursa, Rusya gerçekten Ukrayna'yı işgal ederse, bu sefer altının ons fiyatında 1900 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz. Yani düşüş ihtimali sınırlı kalır uzun vade için. Ve bu hamlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şimdiden bilmek mümkün değil." iddialarında bulundu.

Memiş, şu iddialarda bulundu:

"Altının ons fiyatı 1826 dolar seviyesinde. Ons altında 1790 dolar seviyesi destek seviyesi, 1830 dolar seviyesi direnç seviyesi, 1818 dolar seviyesi üzerindeki rakamlar da bana göre bir risk oluşturduğunu düşünüyorum. Özellikle gram altın/TL fiyatı 789 lira seviyesinde. 800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz. 10 lira seviyesinin üzerinde gümüş alınmaz. Şu anda geldiğimiz nokta gram altın 789 lira, 780-800 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Gümüşün gram fiyatı 9.94 lira seviyesi. 9.50 lira seviyesi destek seviyesi, belki 9.20 seviyesine kadar da sarkma olabilir. Bu seviyeleri de destek seviyesi olarak takip etmeye devam ediyorum. Gümüşün ons fiyatında kısa vadeli 22.50 belki 22.30 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme de mümkün olabilir."