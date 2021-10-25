Altın ve gram altın fiyatlarında son gelişmeler neler? İslam Memiş'ten son dakika altın açıklaması! Dolar yükselecek mi?

Piyasalar yine haftaya hareketli başlarken hem dövizde hem de değerli madenlerde rekor seviyeler gündemde. Milyonlarca vatandaş dolarda ve altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Dolar veya altın fiyatlarında düşüş olacak mı? Bu sorulara cevap bekliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz ve altın tarafındaki son durumu Haber7’ye açıkladı.

İşte İslam Memiş'in son dakika altın yorumları;

Para piyasaları gergin bir haftaya başladı. Özellikle iki haftadır bu gerginliğin devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolar kurundaki, altın fiyatlarındaki, gümüş fiyatlarındaki bu agresif yükselişler devam ediyor.

Sebep malum, TCMB’nin 200 baz puanlık faiz indirmesi Türkiye’nin gri listeye alınma süreci, büyükelçi problemi derken 9,84 TL’ye kadar yükselen bir dolar kuru var karşımızda. Doların yükselmesi ve diğer yabancı para birimlerinin değer kazanması Türk Lirası’nın değer kaybetmesi anlamını taşıyor.

Tabi dolar kuru da yükselince altının ve gümüşün gram fiyatı yeni rekorları test etmiş oldu. Tabi ki hatalı ve yanlış bir kararla başlayan bu süreçte Merkez Bankası bu faiz indirim kararını gözden geçirecek mi? Farklı enstrümanlar geliştirerek piyasalara müdahale edecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Dış politikada yaşanan gerginlikler de şu anda piyasalarda tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Zaten dışarda bir gerginlik ve yorgunluk var. Özellikle ABD merkez bankası başkanı Powell, enflasyonun geçici olmadığına dair, Hazine Bakanı enflasyonun geçici olmadığına dair yavaş yavaş itiraflara başladı. Son beş aydır geçici bir enflasyon söylemiyle piyasaları manipüle etmişlerdi. Yalan beyanlarla yapılan bu süreçte artık gerçekler su üstüne çıkmış oldu.

Jeopolitik risklerde tırmanmaya devam ediyor. Küresel ekonomiler daralmaya devam ediyor. Büyüme endişeleri var. Yani olayın neresinden bakarsanız hem içerde hem dışarda küresel bir ekonomik kaos var.

Şimdi yatırımcıların burada dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Dolar kuru yükseldi, altın gümüş fiyatları yükseldi ama bu yükselişler önceden alanların satış yeri. Yani panik yaparak dolar yeniden yükselecek altın yeniden yükselecek diye alış yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Sabırla bekleyecekler. O tedbirlerin önceden alınması gerekiyordu.

Tabi ekonomi kurmaylarının yapması gereken hususlarda var. Yani bu faiz indirimi kararını tekrar gözden geçirmeli ve diğer problemlere karşı da farklı açıklamalar geliştirmesi gerekiyor. Çünkü piyasalardaki tansiyon hala devam ediyor. Bu gerginliği bitirecek olan siyasettir ve ekonomi kurmaylarıdır. Bu problemlerin biteceğine dair bir emare yok. Yani gerginlik devam ediyor.

Elinde döviz, altın veya gümüş gibi değerli madenler bulunduranlar satış için çok da acele etmemeli. Yıl sonuna kadar daha zirve noktalar göreceğiz. İşte gram altın/TL fiyatında 600TL gibi rakamlar, gümüşün gram fiyatında 10 TL gibi rakamlar, dolar kurunda 10 TL seviyesinin üzerinde rakamlar artık sürpriz değil. Ve dolayısıyla bu yükseliş trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Ama kısa vadeye baktığımızda zaman zaman kar satışı ve düzeltmeler gelecektir. Bu kar satışı ve düzeltmeler de almayanlar için bir alım fırsatı sunacaktır. Dolayısıyla piyasalarda gerginliğin devam ettiği bu süreçlerde insanların biraz daha güçlü durması gerekiyor. İşte alım satım tarafında çok da ön yargılı olmaması gerekiyor. Biraz sabırla satış için beklemek gerekiyor.