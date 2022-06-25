Altın ve dolarlarını bozdurup TL'ye geçen İslam Memiş yeni adımını duyurdu! Alan alsın Pazartesi günü...

BDDK'nın dolar hamlesini değerlendiren Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yeni fırsatları açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun son müdahalesi sonrası döviz kurlarında sert düşüş yaşanırken, İslam Memiş yeni yol haritasını verdi.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yeni yayınladığı videosunda altın konusunda yatırımcının ne yapması gerektiğine açıkladı.

BDDK'nın açıklaması ne anlama geliyor?

BDDK'nın aldığı kararlarla birlikte TL'yi destekleyen paketler geldi diyen Memiş, "BDDK "Döviz varlıklarınız 15 milyon TL'nin üzerindeki rakama denk geliyorsa artık kredi kullanamayacaksınız. Kasanızda döviziniz var onları bozdurarak TL ihtiyaçlarınız giderebilirsiniz" dedi.

Bunun çok isabetli bir karar olduğunu belirten uzman, "Döviz 18 seviyesini gördüğünde kimse dövizine dokunmayıp bankalardan TL alıyordu. Türk milletinin durumu onların umurunda değildi. Enflasyon patlak versin insanlar mağdur olsun. Yani zenginin daha zengin olduğu sistem bitti" diye konuştu.

Doların şuanda 16,88 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Euro 17,39'a kadar geriledi şu an 17,82 seviyesinde. Gram altın ise 1000 liradan 990 liraya geriledi. Ons altın ise yatay seyrini devam ettiriyor.. Borsa İstanbul Temmuz ve Ağustos'ta yükselişe geçecek" ifadelerini kullandı.

Döviz almak isteyenler alım yapsın

Şu an döviz almak isteyenler alım yapmalı diyen Memiş, "9 Haziran'da Türk ekonomisine destek vermek için dövizlerimizi sattık. Türkiye'nin Orta Doğu'daki mücadelesi, orman yangınları gibi durumlarda ciddi mühimmat gerekti. Ben ve yol arkadaşlarım da Türkiye'ye destek vermek için sattık. Rahat olun biz samimiyetle bu işi yapıyoruz. Allah yardımcımız olacak. Dürüst insanlar her zaman kazanacaktır. Aldıklarımız geri yerine koyacağız. Mahçup olmadık. Fiziki varlıkları olanlar sözümü tuttum. Pazartesi farklı taktik yapabiliriz." diye konuştu.