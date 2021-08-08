Altın ve doları olanlar dikkat! Kazancı olumsuz etkiler

Uzmanlar borsa ve altın yatırımlarında birikim yapmanın önemini ifade ederken, yatay seyirde ilerleyen altın için sağlıklı yapılamayan birikimlerin kazancı olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 1.434 seviyesinde. Borsada son bir haftada çok küçük marjlarda da olsa yükseliş yönünde bir hareket oluştu.

Bilançoların açıklanması sonrasında hisse senetlerine ilgi yükseldi. Hacim arttı. Günlük işlem hacmi ortalaması 10-12 milyar TL’ye inmişken 14-16 milyar TL’ye çıktı.

Elbette bu borsada coşkulu bir hareket için yeterli değil. Hacmin hareketli dönemlerde 50 milyar TL’lere çıktığı düşünüldüğünde bulunulan seviyelerdeki katılım henüz çok düşük. Borsada hisse bazlı hareket, kurda ve altında geri çekilmelerde alım yönlü seyir devam edecektir.

Borsaya katılımı artıracak göstergeler

1 İşlem hacmi artmaya başlıyorsa daha fazla kişinin ilgilendiğini gösterir.

2 Getiriler artıyorsa hikâye oluşur. Yatırımcı getiriye koşar.

3 Kâr artıyorsa kâr payı beklentisi güçlenir. Hisse fiyatındaki artışın yanında kazanç sağlanacağı için seçenektir.

4 Güçlü halka arzlar yeni yatırımcı getirir.

5 Kurumsal yatırımcılar için belirsizliklerin ortadan kalkması yeni alımları güçlendirir.

Yatırımda beş risk ve hatalı kararlar

1 İyi bir yatırım enstrümanının fiyatı aşırı yükselirse riskli hale gelir.

2 Yatırım enstrümanının uzun süreli zayıf seyri, hatalı kararları beraberinde getirir.

3 Sadece getiriye odaklanılırsa, şirketle ilgili önemli gelişmeler kaçırılabilir. Küçük getiriler için büyük yatırım fırsatları uzaklaşır.

4 Sürekli başka gelişmelerle ilgilenildiğinde, yatırım odağından uzaklaşılır.

5 Şirketlerin yaşam süreçlerine hâkim olmamak, fiyat odaklı hareket etmek fiyat dalgalanmalarına karşı korunmayı kaldırır.

Altın birikiminin önemi

1 Altın Türkiye’de dolarla fiyatlandığı için dolar kuru ile hemen aynı hareketi gösterir.

2 Enflasyonist dönemlerde önemli bir alternatiftir.

3 Dalgalanmalar gösterebilir. Ancak genel seyri enflasyon üzerinde getiridir.

4 Merkez Bankalarının tercihleri arasında yer alır.

5 Ziynet eşyasıdır. Kullanım alanı vardır.