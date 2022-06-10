Altın ve doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'taarruz zamanı' diyerek az önce duyurdu: Bozdurup hemen oraya geçin

Dolar psikolojik direnç seviyesi 16,80'in kırılmasıyla 17,20 seviyelerine yerleşti. Gram altın dolar/TL kuruna bağlı olarak 980 liradan hızlı şekilde 1.030 kapısına dayandı. Dün gece peş peşe açıklanan ekonomi adımları piyasaları hareketlendirirken finans analisti İslam Memiş altın yorumu ve dolara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve dolar yükselişi sürerken sürekli 'satmayın, satan kaybeder' uyarıları yapan Memiş TL'ye geçiş çağrısı yaptı...

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

Döviz ve altın kurunda yukarı yönlü trend devam ediyor. Dolar/TL kuru 17,20 seviyesinden tutunurken finans analisti İslam Memiş bir sonraki adımın 17,80 olduğunu söylerken gram altın için 1.050 lirayı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda açıklayacağı paketin geri çekilmelere neden olsa da Aralık ayı düşüne benzemeyeceği konusunda uyaran ünlü ekonomist bugüne kadar yaptığı 'satmayın' uyarısını ''Bugün Türkiye'nin yanında olma günü, birlik günü. Herkes elindeki doları ve altını satsın'' olarak değiştirdi.

''Haftalardır tekrar ediyorum. Nisan ayı final ayıydı. O iş orada bitti. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları bekleme ayı. Döviz ve emtia fiyatlarında yukarı yönlü ataklar göreceğiz. Bu seviyelerden altın ve dolar alınmaz. Bu hafta da bu uyarılarımı yeniledim. Elinde TL bulunan vatandaşları risk almamak için beklemesinin daha uygun olduğunu anlattım. Bütün dünyada enflasyon yakıp kavuruyor. İnsanlar enflasyona karşı zarar etmemek için altın ve döviz gibi güvenli limanlara yöneliyor. Ben de bu süreçte ‘Arkadaşlar yükseliş olacak ya da çöküş geliyor’ gibi dilim döndüğünce olan durumu ve bekleyen süreçleri anlattım.''

"Bugün bizim TL’ye ve Türkiye’ye sahip çıkma günümüz"

''Ekim ayı için önümüzdeki 2 ay boyunca yeni bir yol haritası izliyoruz. Biz bu iki ay boyunca tatile çıkıyoruz. Riskli varlıklar üzerinden riske girmeyeceğiz. Varlıklarımızı satıyoruz ve TL’ye dönüyoruz. Peki dolar 17,20 seviyelerinde ve az önce 17,80 seviyelerini görecek dedim. Peki neden TL’ye dönüyoruz. Gram altın 1.020 seviyelerinde ve 1.050 hedef olacak diyorum. Peki neden satalım diyorum? Ben satmaktan nefret eden ben neden şimdi satalım diyorum anlatayım. 2021 Aralık ayında büyük çöküş olacak gönül rahatlığı ile satabilirsiniz demiştim. Şimdi de aynısını söylüyorum:

''Bu cümleyi kullanmak her babayiğidin harcı değil. Bugün bizim TL’ye ve Türkiye’ye sahip çıkma günümüz. Zaten kazandık. Nisan’da alan şu an kazandı. Bugün kazanma günü değil. Varlıklarımızı TL’ye çevirme günü. Bugün taarruza geçiyoruz.''

''Türkiye’nin ekonomi yönetimini parti ayırt etmeksizin eleştirebilirsiniz. Ancak şu an Suriye’ye karşı bir operasyon yapılıyor ve bizim görevimiz bu süreçte Türk ekonomisinin yanında durmak. Şehir haberleri geldiği zaman mesajlar paylaşanlar vicdanınızı rahatlamak istiyorsanız bu vatan için dövizlerinizi ve altınlarını TL’ye çevirin. Son günlerde kur atakları arttıkça Yunanistan gibi ülkeler ABD parlamentosunda Türkiye’ye ayar vermeye çalışıyor. ABD ve Avrupa gelip Yunanistan’a üs kuruyor. Ne olacak yani. Dolar 18 olsun 20 olsun ya da 40 lira olsun. Ne yapacaksınız Türkiye’yi mi kuşatacaksınız. O sırtlanlara karşı bugün iki kuruş kardan vazgeçip birlik olma günü geldi. Her ne kadar yukarı yönlü ataklar yaşanacak olsa da Türkiye’yi yalnız bırakamayız.''

Tgrt Haber