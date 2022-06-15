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Ekonomi Altın ve dolardan Fed'in kararına ilk tepki
Ekonomi

Altın ve dolardan Fed'in kararına ilk tepki

ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Kararın ardından dolar ve altında yukarı yönlü hareketlenme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 21:40:00 -
Altın ve dolardan Fed'in kararına ilk tepki

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Kararın ardından dolar ve altında yukarı yönlü hareketlenme kaydedildi.

ABD'de Fed'in Haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve barınma maliyetlerinde gerçekleşti.

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