Altın ve dolara yatırım yapacaklar dikkat! 'Yeni bir baskı olabilir' diyerek uyardı

Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.739 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağını belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

Dolar ve altın uyarısı

Stratejist, ekonomist Rıdvan Baştürk, piyasalardaki son gidişata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu hafta gündem yoğun. TCMB toplantısı, ABD enflasyonu ve bazı veri akışları söz konusu. ABD-Rusya haber akışları önemli olur. Enstrümanlardaki ana seviyeleri izlemeye devam edelim. Ons altın... 1760 geçilmediği sürece alımlar ivme kazanmaz. Geçen hafta bunu yakalamıştık. Kısa vadede 1730 üzerinde pozitif kalır" ifadeleri kullandı.

Dolar kuruna ilişkin de açıklamalarda bulunan Baştürk, "Dolar kuru...15 Nisan TCMB toplantısı önemlidir. 8.50 kritik eşiğidir. Bu seviye geçilirse TL üzerinde yeni bir baskı dalgası görebiliriz. Kısa vadede 8.00 üzerinde kalması yukarı risk içerir" dedi.