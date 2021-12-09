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Ekonomi Altın ve dolar yerine Norveç Kronu tavsiyesi yapan Artuğ Çetin'den yeni bomba: Düşecek! Paranızı...
Ekonomi

Altın ve dolar yerine Norveç Kronu tavsiyesi yapan Artuğ Çetin'den yeni bomba: Düşecek! Paranızı...

Piyasalar altın ve doların seyrine odaklanmışken geçtiğimiz haftalarda 'Norveç Kronu' tavsiyesinde bulunan ekonomist yazar Dr. Artuğ Çetin'den yeni tahminler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:07:00 -
Altın ve dolar yerine Norveç Kronu tavsiyesi yapan Artuğ Çetin'den yeni bomba: Düşecek! Paranızı...

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan Artuğ Çetin, dolar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Artuğ Çetin, doların gelecek dönemde değer kaybedeceğini söyledi.

Çetin yaptığı açıklamada, "Altın global bir olaydır. Dolar ise ABD’nindir. Dolar bazı paralara karşı kısa bir süre değer kazanacağı bir döneme giriyoruz. Ama bu dönem kısa sürede biter. Bizler uzun vade ve orta vade oyuncularıyız. Dolar ile euronun birbirine yakın fiyatlanması dünya genelinde olağan bir durum. Gelen süreçte dolar düşüşe geçecek. Dünya para birimlerine karşı gerileyecek. Değer kaybedecek. Son veriler, sevgili vatandaşların eğer bir para biriminde paranızı saklayacaksanız, dolar harici para birimlerine yönlendirmeleri daha doğru olacağını gösterir" dedi.

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