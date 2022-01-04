Altın ve dolar tahminleri olay olan Mert Başaran 'Son fırsat' diyerek uyardı: Getirisi dolardan fazla olacak! Buna yönelin

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya uyarılarda bulundu.

Mer Başaran, TGRT Haber'de Emlak Dünyası programına katıldı.

Yatırımcıların ne yapması gerektiği sorusuna cevap veren Mert Başaran, "150-200 bine küçük paralarla ev alınabilir. 1+1 olabilir. Gayrimenkulun getirisi dolardan fazla. İnsanların atladığı bir şey var. Burada bir şey almak lazım. Bir yerden almak lazım. Çok sabırsızız. Fırsatları değerlendirmek için çok doğru bir zamandayız. Dünyada hiçbir metropolde 20 bin dolara daire bulamazsınız. Ama İstanbul’da bu imkan var. Enflasyon olduğu yerde parada kalmak dünyanın en büyük belasıdır. Mal da kalın. Ev alın. Küçük yatırımcılar ise altın ve gümüşe gitsin. Küçük paralara ev alamazsanız toprak alın. Kimse sıfırdan zengin olamaz. Zenginler az çok demeden bir şey yapmış. Ufak ufak bir yerler alarak büyümüşler. Toprak almanın iki tane kuralı var. Devletin büyük bir proje yaptığı yerlerin yakınında büyük parça yer alacaksınız. Küçük küçük yerler alın. Çok uzağa gitmeyelim. Bill Gates gibi adamlar bile tarım arazisi alıyorlar. Duymadıklarınız daha neler var. Türkiye’nin coğrafyası çok iyi. Sabretmeniz lazım. İstanbul’da en ucuz yerler, genel merkezin dışında yerler. İnsanlar herkesin konuştuğunu yaparak büyük hata yapıyorlar. Para kazanmanın tek kuralı herkesin dediğinin tersini yapacaksınız. Esenyurt tarafına da Kurtköy’e de metro gelecek" dedi.

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