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Ekonomi Altın ve dolar için gün verip uyardı! Büyük yıkıma hazır olun
Ekonomi

Altın ve dolar için gün verip uyardı! Büyük yıkıma hazır olun

Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan altın ve dolar biriktirenlere uyarılar geldi. 'Büyük yıkıma hazır olun' diyen Tunç Şatıroğlu, altın ve dolar için gün verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 11:03:00 -
Altın ve dolar için gün verip uyardı! Büyük yıkıma hazır olun

Altın ve para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda, 18 Nisan Pazartesi gününe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. FED başkanlarının konuşmaları sonucunda piyasanın etkilendiğini vurgulayan Şatıroğlu, altın alacakları ve satacakları yakından ilgilendiren uyarılar yaptı.

Altın bir iki haftaya düşmeye düşmeye başlar

Dolardaki sıkışmaya ve altındaki istikrarsız duruma dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, FED'in piyasaları baskıladığını, savaş fiyatlamasından piyasaların kurtulduğunu söyledi. Şatıroğlu, piyasaların normal fiyatlamaya geçtiğini belirterek, "Amerikan 10 yıllıklar düşmeye başladığı zaman altın düşecek. Amerikan 10 yıllıklar bir iki hafta içinde düşüşe geçiyor" dedi.

Altın al-sat yapacaklar pazartesi gününe dikkat

Altın ve dolar için pazartesi gününe dikkat çeken Şatıroğlu "FED başkanları konuşmadığı zaman piyasalar kendini toparlıyor. Pazartesi günü birileri çıkıp bir şeyler söylemezse bu piyasanın kendisini toparlamasını bekliyorum" diye konuştu.

 

 

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Yorumlar

Enginn

Memiş tam tersini söylüyor... Ama bende bu adam gibi düşünüyorum.memiş haberleri çok tehlikeli ve değişken
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