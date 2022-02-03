'Altın ve dolar fırlayacak' dedi ama tavsiyesi ezber bozdu! Ece Ergönenç uyardı: Altına ve dolara değil oraya yatırım yapın

Araştırmacı yazar Ece Ergönenç, dünyada büyük bir tüketim çılgınlığının yaşandığını ve sistemin artık değişmek zorunda kaldığını söyledi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuşan Ece Ergönenç, dolaylı yoldan insanlara yatırım tavsiyesinde bulundu.

Ergönenç yaptığı açıklamada, "Üretim az tüketim az. Dünyanın her yerinde para basılıyor. Dolar fırlayacak, altın fırlayacak. Mart ayından sonra bunun gerçeklerini görmeye başlıyoruz. Kapitalist sistem artık bitti. Yeni sistemler kurulacak. Bunlardan korkmayın, ilgilenin. Yanlış kullanılmasına izin vermeyin. Dijital sistemi kendinize göre yontabilirsiniz. Kaynaklar artık sıfırlanıyor. Bu sadece elitlerin insanlara uyguladığı korkunç projeler değil. Artık onlarda engelleyemiyor. Burada gerçek toprağa yatırım yapmak lazım. İlkellik insanlığın hayatta kalmasını sağlayacak tek şeydir. Hayvancılık, tarımcılıktır... Artık altının ve doların o kadar artacak ki kullanılamayacağı ve takas dönemlerin başlayacağı dönemleri görebiliriz. Sakin kalmak lazım. Tüketim çılgınlığını azaltıp beklemek zorundayız" dedi.