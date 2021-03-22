Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Bu hafta yapmayın' diyerek uyardı

Altın ve döviz dün gece yarısı başlayan ani yükselişini sabah saatlerindeni itibaren yatay bir seyirde sürdürürken "bundan sonra ne olacak?" sorusuna cevap aranıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın değerinde öğütler verdi. "Olay ekonomi değil, siyasi. Panik yapmadan bekle, gör ve sakin ol" diyen İslam Memiş, "Koltukları meşgul eden taş giyen başlar, bugünkü problemlerin sorumlusudur" ifadelerini kullandı.

Şu saatlerde bankalarda bile işlem kargaşası olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Gün dost, düşman tanıma günüdür. Müdahaleyi tercih etmezler. Herkesin yüksekten maliyet yapmasını beklerler. Ansızın gelecek bir haber ile düşüşler başlar. Panik ile alım yapanlar, panik ile satışa geçer. Oynatan kazanır. Yüksekten satar, düşükten alır. Masada her zaman oynatan kazanır" dedi.

Bu süreç zenginleştirmez, sizi batırır!

Twitter hesabından "Emeğiniz ile kumar oynamayın. Kapılmayın, kaptırmayın. Süreç, zenginleştiren süreç değil. Batıran bir süreç. Batmayın, kurtulamazsınız" uyarısı yapan İslam Memiş, 1960-70 ve 80 darbeleri öncesi dönemde yaşananları hatırlatıp, "Ekonomik kriz, toplumsal kaos ve siyasi istikrarın bozulması için startın verildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte İslam Memiş'in kendi Youtube kanalında yaptığı uyarılardan satır başları...

Kimileri sevinirken kimileri üzülülüyor

Finans piyasalarında yaşanan kur şoklarıyla birlikte kimileri varlıklarıyla ‘zengin oldum’ hayaliyle sevinirken, kimileri de ‘mahvolduk, daha da fakirleştik’ derdinde. Kimileri ‘bu işi nasıl bir an önce hallederiz’ diye uğraşırken kimileri de ‘yaşasın, bunlar gider meydan da bize kalır’ diye sevinmeye devam ediyor. Kimileri ‘lanet olsun dövizine, bilmem nesine yeter ki ülkeme zarar gelmesin’ düşüncesini korurken, kimileri de ‘oh kriz patlak vermiş, fakirleşiyorlarmış’ diye çok seviniyor.

Alınan kararların piyasaya yansımasını yaşıyoruz

- Gerçek olan şu: Bi kur şoku yaşıyoruz. Alınan kararlar ve tepkilerin piyasalara yansımasını yaşıyoruz. Bana göre bu ekonomik değil, siyasi bir kriz. Şu anlama gelmiyor sadece ekonomiye dayalı bir kur şokundan kaynaklanmıyor. Merkez Bankası başkanlarının görev süreleri dolmadan görevden alınması piyasalar için güven açısından problem…

Siyasi istikrarı bozmak için düğmeye basıldı

- İstanbul Sözleşmesi, HDP’nin kapatılması, Merkez Bankası değişikliği aynı ana denk geldiği için düğmeye basılıyor. Önce ekonomik kriz, sonra kaos, sonra siyasi istikrarın bozulması… Türkiye bu süreci daha önce 1960-70-80 dönemlerinde bunu gördük. Ekonomik kriz, toplumsal kaos ve siyasi istikrarın bozulması için startın verildiğini düşünüyorum.

Dolar kısa süreliğine düşebilir...

- Haftalardır ben “bir sabaha kalktığınızda ansız bir piyasaya uyanırsınız” dediğimde gülenler, dalga geçenler vardı. Bugün o dalga geçenlerin de ağladığı bir sabaha uyandık.

- Dolar için kısa vadede bir gerileme yaşanabilir. Olumlu açıklamalar gelirse 7.78 seviyesi görülebilir ancak kısa vadede.

Gram altın da 420 liraya gerileyebilir ama kısa süreliğine

- Gram altında da dolar gerilediği takdirde kısa vadede tekrar 428 lira 420 lira olabilir ama kısa vade için. Peki ondan sonra ne olacak?

- Belirsizlik sürdüğü için insanlar varlıklarını kısa vadede satarak hata yaparlar. Nasıl ki geçen yıl Ağustos ayında 540 liradan koşa koşa gram altın almaya gidenler 5,6 aydır ağlayarak bekliyorsa bugün satanlar da, alanlar da aynı ekilde bekleyebilir.

Bu hafta alma ve satma haftası değil

- Bu hafta varlıklarını koruma haftası, kumar oynama haftası değil. Kumar aynayan masada bu sefer tamamını kaybeder. Bu afta piyasaların sakinleşmesini bekleme vaktidir. Şu an para kazanma zamanı değil. Şu anda marifet elinizdekini kaybetmemektir.

- ‘Ben çok akıllıyım, çok zekiyim, alırım da satarım da’ diyenlere ‘buyur kardeş tezgah burada’ diyorum…

Bu fiyatlarla sana ekmek yedirmezler..

- Dolar 7.89-8.20 aralığı bu piyasada sana ekmek yedirmezler kardeşim. Ancak sana kırıntı yedirirler. Orta ve uzun vade diye diye gırtlağım patladı. Bu sürecin ciddi sonuçları olabilir. Bu kısa vadeli süreci fırsata çevirmek istiyorsanız bir kez daha düşünün….

Yabancılar kan kokusunu aldı...

- Yabancılar kan kokusunu aldı, bundan sonra Türkiye’yi asla rahat bırakmazlar. Her fırsatta çıktığı zaman her fırsatta hep bireyler isteyecekler. Çünkü ekonomik bir hedef yok siyasi bir hedef var. O yüzden varlıklarınızı korumanız gerekiyor. Tezgaha gelmeyin, varlıklarınızı koruyun, yarın sabah nasıl bir piyasaya uyanacağınız belli değil. O yüzden duygularınızla değil aklınızla hareket etmeniz gerekiyor.

Cumartesi gram altın almayanlar şimdi ağlıyor

- Gram altın kapanışı cumartesi 403 liraydı. Daha da düşecek diye bekleyenler altın almadı. Şimdi ne oldu? En iyi ihtimalle 428-420 aralığında alma fırsatı alabilecekler o da olursa tabiiki…

Altın düşer mi yükselir mi?

- Bundan sonra herkes şunu soracak? Altın düşer mi yükselir mi? Bu sorunun net bir cevabı yok.

- Bu hafta piyasada yaşanacak sert dalgalanmalara karşı çok dikkatli hareket edin. Yarın bir gün ‘çok yüksekmiş keşke satsaydım’ diyenler çok pişman olacak. ‘Çok büyükmüş keşke ben de alsaydım’ diyenler de çok pişman olacak… Bu işin formülü şu: Herke ihtiyacı olanı alacak ve mümkün olduğu kadar satmayacaksınız…