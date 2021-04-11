Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!

Piyasalar, tekrar artan Kovid-19 vaka sayısı ve 15 Nisan’daki Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın haberine göre, borsada yabancı dalgası yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar bir taraftan önemli miktarda satış yaparken bir taraftan da belirli hisselerde alıma devam ediyorlar. Yabancıların ilk çeyrekte 160 hissede net alıcı oldukları gözlendi

Borsada yılın ilk çeyreğinde 1.9 milyar dolar ile en büyük çeyreklik satışlarından birini yapan yabancılar, 239 hissede net satış yaparken 160 hissede de net alımda bulundu. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi yılın ilk çeyreğinde en düşük 1.256 seviyesini görürken en yüksek 1.589’a çıktı. Endeks ilk çeyreği yüzde 6.1 oranındaki değer kaybıyla kapattı. Bu dönemde yabancılar 1.9 milyar dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancının bu yoğun satışlarına rağmen yerli yatırımcıların alıma devam etmesi ve piyasaya yeni gelen bireysel yatırımcı bu satışları karşıladı.

Borsada gerçekleşen alım ve satımlara bakıldığında ilk çeyrekte yabancıların sanayi ve hizmet sektörü hisselerine ilgi gösterirken bankalarda ve karlı oldukları hisselerde satış yaptıkları gözleniyor.

İlk çeyrekte en fazla alım yapılan 10 hisse Türk Hava Yolları, Turkcell, Petkim, Arçelik, Tekfen Holding, Çelebi, DO-CO, Nuh Çimento, Gübre Fabrik., Borusan Yatırım Pazarlama oldu.

İlk çeyrekte en fazla satım yapılan 10 hisse ise şöyle sıralandı: Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Koza Altın, İş Bankası (C), Bim Mağazalar, Aselsan, Migros Ticaret, Ford Otosan ve Koza Madencilik.

Gözler 15 Nisan'da

Piyasalar, tekrar artan Kovid-19 vaka sayısı ve 15 Nisan’daki Merkez Bankası faiz toplantısına kilitlendi. Gün içi hareket aralıklarının daraldığı, belirsizliğin bir türlü aşılamadığı sıkıntılı bir dönemdeyiz. Pay piyasasında halka arzlara ilgi yüksek olsa da yabancıların devam eden satışları endeks üzerindeki baskının sürmesine sebep oluyor. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 2.58 düşüşle 1.393 seviyesinden kapattı. Dolar kuru 8.17 TL, altının onsu 1.743 dolar ve faiz yüzde 18.56 seviyesinde bulunuyor.

Önümüzdeki haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası’nın 15 Nisan’da gerçekleştireceği faiz toplantısında. Piyasanın genel beklentisi faizlerde bir değişikliğin olmayacağı yönünde. TCMB’nin bu toplantıda vereceği faiz kararının yanında mesajlara odaklanılacak. Politika metnindeki değişiklikler ana gündem konusunu oluşturacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana sadece faiz kararı ile değil, para ve kur politikası metinleri ve sözlü açıklamalarıyla da piyasaları yönlendiriyor.

Kodlar okunacak

18 Mart Para Politikası Kurulu metninde bulunan “2021 sonu tahmini hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir” ifadesi dahi başlı başına önemli hale geldi. Metin içerisinde yer alan “sıkı para” ve “kararlılık” kelimelerinin yeni metinde bulunup bulunmayacağı izlenecek. Zira “sıkı para” enflasyonunun üzerinde bir faiz marjının korunacağı, “sürdürülebilir” kelimesi ile birlikte yer alan “kararlılık” ise bu konudaki hassasiyetin üst düzeyde olacağına işaret ediyor. Bu metin piyasa aktörleri için gerekli olduğu takdirde ek aksiyonların da alınabileceğine işaret etmekteydi. Neticede piyasaların korkusu enflasyona yönelik eğilim ve beklentiler değişmeden bir faiz indirim sürecinin başlamasıydı.

Şimdi Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek ilk faiz toplantısı ve politika metninin içeriği ile önümüzdeki dönemin kodları okunacak.

Yerliler yüksek kur fiyatlarını değerlendirdi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 468.2 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta da döviz mevduatları 8.94 milyar dolar azalmıştı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 223 milyar 669 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Nisan ile sona eren haftada 221 milyar 201 milyon dolara geldi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Şubat haftasında 235.6 milyar dolara kadar yükselmişti.

Piyasalarda son durum

Piyasalar bekle-gör modunda olmakla birlikte 15 Nisan faiz toplantısı öncesi temkinli. Borsa, dolar ve risk göstergelerinde son durum ise şöyle:

1 - ENDEKSİN 8, 20, 50 GÜNLÜK ORTALAMALARI İZLENMELİ

Hisse senetlerinde BIST 100 Endeksi’nde 8, 20 ve 50 günlük ortalamalar önemli. Bu ortalamalar aşılmadıkça zayıf seyir korunacaktır. Endeks 1.393 seviyesinde. Sekiz günlük ortalama 1.414, 20 günlük ortalama 1.438 ve 50 günlük ortalama 1.465 seviyesinde bulunuyor. Her üç ortalamanın da yukarı doğru aşılması alıcıları güçlenecektir. Endekste 1.359 aşağı kırılırsa 1.256’ya doğru gerileme sürer.

2 - DOLAR KURUNDA 8.13 TL ÖNEMLİ

Dolar kuru 8.17 TL seviyesinde. Kısa vadede ortalamalarda tutunması önemli. Dolar/TL için 8 Günlük ortalama 8.13 TL’de. Bu seviye aşağı kırılırsa 20 günlük ortalama olan 7.96 ve 50 günlük ortalamaya yani 7.71 seviyesine doğru geri çekilme yaşanır. Yukarı hareketlerde ilk hedef direnç 8.45 ve 8.48 TL’de bulunuyor.

3 - RİSK PRİMİ MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 434 seviyesinde. Son bir yılda en yüksek 643 görülmüştü. Sağlıklı bir yatırım iklimi için risk primi 150’lere düşmeli.

4 - KORKU ENDEKSİ VIX 16.6’DA

Korku Endeksi VIX, 20 seviyesinin altında. Endeksin 20’nin altında olması küresel bazda riskin düşük olduğu anlamına geliyor.

Yabancıların ilk çeyrekte en fazla alım yaptığı hisseler

Hisse Adı Net alım ($)

Türk Hava Yolları 80.557.199

Turkcell 68.000.023

Petkim 57.136.031

Arçelik 48.765.384

Tekfen Holding 36.410.789

Çelebi 35.637.898

DO-CO 21.153.774

Nuh Çimento 19.727.734

Gübre Fabrik. 19.383.442

Borusan Yat. Paz. 15.524.794

Yabancıların ilk çeyrekte en fazla satış yaptığı hisseler

Hisse Adı Net satış ($)

Garanti Bankası -435.129.791

Akbank -142.716.565

Ford Otosan -95.695.970

Tüpraş -73.253.024

Sabancı Holding -66.316.139

İş Bankası (C) -51.092.664

Bim Mağazalar -48.803.343

Koza Madencilik -45.802.436

Aselsan -40.388.037

Koç Holding -37.881.200