Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Vurgun yapacaklar! Seçim uyarısı, bomba tahmini! Altın almak isteyen o günü beklesin

Finans uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Altın alımı için belirli bir tarih önerisinde bulunan Memiş, dolar yerine Euro'ya yönelmenin daha iyi bir tercih olabileceğini söyledi. Ayrıca, kripto para yatırımcıları için de olumlu beklentilerini dile getirdi. Altın uzmanı İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak dedi.

Finans analisti İslam Memiş son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında MedyaTava TV'de önemli uyarılarda bulundu. Memiş, para piyasalarında belirsizliklerin artması ve makas aralıklarının genişlemesi nedeniyle karışık bir hafta geçirildiğini belirtti. Ayrıca ekranlarda görünen gram altının, serbest piyasada düşmediğini ve vatandaşların ekranlara göre yanıldıklarını ifade etti. ONS Altının 1970-2000 dolar aralığında gezinmeye devam ettiğini ve 3 Mayıs itibariyle ABD faiz kararlarının açıklanmasıyla yön belirleyeceğini söyledi.

Altın yatırımcılarına 1.350 seviyesinin üzerinde gram altın almamalarını öneren Memiş, Mayıs ayı içerisinde gram altının alınmasını tavsiye etti. Ayrıca, ABD banka krizleri sonrasında ikinci bir banka krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Özellikle ABD ve Avrupa'da mortgage krizinin tekrar yaşanabileceğini ve müşterilerin evlerini iade edeceğini, bankaların da bu nedenle kriz yaşayabileceğini söyledi.

TCMB faiz kararlarının açıklanacağını ve faizlerin düşeceğini duyuran Memiş, 19.42 seviyesinde olan dolar/TL kurunun Kapalı Çarşı'da 20.34-20.36 seviyesinde olduğunu belirtti. Bununla birlikte, TCMB'nin faiz indirimiyle 21 seviyesini gören bir kurla karşılaşılacağını ve doların yaz aylarında 24-25 bandında bir beklentide olduğunu açıkladı.

Yatırımcılara dolardan ziyade Euro'ya yönelmelerini tavsiye eden Memiş, borsanın da düşüşle başladığını ancak kısa vadeli düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve tekrar hızlı bir yükselişin beklendiğini belirtti. Ayrıca, sıranın kripto paralara geldiğini vurguladı.

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İslam Memiş, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler hakkında yapmış olduğu analizlerle yatırımcıların doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Kendisi, uzun yıllardır finans alanında çalışıyor ve bu alanda birçok başarılı analize imza atmış bir uzmandır.

İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: Çok büyük vurgunlar yapılacak dedi.

Memiş seçim gecesiyle ilgili uyarı yaptı. Memiş, “Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz” dedi.

Seçim öncesi altın ve dövizde hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro yükselişini sürdürürken, altın fiyatları rekor kırdıktan sonra yataya bağladı. 28 Nisan Cuma günü saat 10.30 itibariyle ons altın 1.983 dolardan, gram altın 1.240 liradan, çeyrek altın 2.220 liradan, cumhuriyet altını ise 9.133 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar ise uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara yeni uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memiş şunları kaydetti:

"Son 2 hafta. Bu iki hafta içerisinde algıyla varlıklarına yön veren, kumar oynayan ya batacak ya da çıkacak. Çok kumar oynayan olacak. Çok batan olacak. Hadi hayırlısı. Bakalım batanlar suçu kimde arayacak? Çok merak ediyorum. Zengin olan kendinden bilir, batan kimden bilir?

Seçim öncesi ve sonrası volatilite o kadar çok olacak ki, özellikle seçim gecesi o kadar çok büyük vurgunlar yapacaklar ki göreceksiniz. Sanal kumarhaneler çok yuvalar yıkacak.

Çok intihar edenler olacak. Yapmayın, etmeyinler bir şey ifade etmeyecek. Malınızı, canınızı alanlar şampanya patlatarak kutlama yapacaklar! Ya kumar oynayanlar ne yapacak? Yuvasından, malından, canından olacaklar.

Sanal kumarhaneler, kampanya başlattı. Sanal kumarhaneler, pozisyon ayarladı. Sanal kumarhaneler, ipini hazırladı.

Cellad hazır, kurbanını bekliyor. 2 hafta sonra ipin kurbanları kimmiş göreceğiz. Bugün celladına aşık olmuşların yürüyüşünü izliyoruz. Yarın ise göz yaşlarını.

Bugün o kurbanları gaza getiren, o masaya oturtan, ipe götüren seçimden sonra diyecek ki “Bak borcundan dolayı intihar etmiş, vah vah” Düşmanlarınız böyle intikam alacak. Uyanık olun. Ya da olmayın, siz bilirsiniz."

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