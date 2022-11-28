  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın uzmanı İslam Memiş son kez uyarıyı yaptı: Bu hafta kesinlikle yapmayın
Ekonomi

Altın uzmanı İslam Memiş son kez uyarıyı yaptı: Bu hafta kesinlikle yapmayın

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve gümüşe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 11:21:00 -
Altın uzmanı İslam Memiş son kez uyarıyı yaptı: Bu hafta kesinlikle yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tv100'deki köşesinde piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte İslam Memiş'in o yazısı:

Ay sonu olması nedeniyle küresel piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Tüm enstrümanlarda sakin bir seyir hâkim.

Ancak Çin ortamı bozabilir!

Çin’de “sıfır kovid” politikasına karşı protestolar artarak devam ediyor.

Küresel piyasalar, hem Çin’den gelen görüntülerden rahatsız hem de protestoların büyüyeceğinden endişeli.

Dolar, Yen ve ABD tahvilleri gibi enstrümanlara alımlar, hisse ve emtia piyasalarında satışlar geliyor.

Petrol, altın, gümüş, kripto paralar ve pariteler ondan sebep haftaya düşüşle başladı.

Dolar endeksi’nin (dxy) 106 seviyesinin üzerine yükselmesi, doların haftaya değer artışlarıyla başlamasına neden oldu.

Ekran fiyatıyla serbest piyasalar arasında yine fark olduğunu belirtmek isterim.

Satış yapmak isteyenler bu farkı kesinlikle takip etmeli, ucuza satmamalı!

Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları:

Dolar/TL kuru = 18,58-18,68

Euro/TL kuru = 19,10-19,40

EUR/USD = 1,03-1,05

Brend Petrol = 80-88

Ons Altın = 1.705-1.755

Ons gümüş = 20,50-22,50

Gram Altın = 1.040-1.060

Gram Gümüş = 12,00-12,85

Bist 100 = 4.750-5.400

Bu hafta yurt içi piyasalar için iyimser bir hafta olacağını düşünüyorum.

İyi haftalar.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: 50 lira birden artacak

İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın
İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın

Ekonomi

İslam Memiş ilk kez bu kadar emin konuştu: Düşecek! Almayan varsa alsın

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Dolar kuru yıl sonuna doğru...
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Dolar kuru yıl sonuna doğru...

Ekonomi

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Dolar kuru yıl sonuna doğru...

İslam Memiş 'Elinde altını olan bunu sakın yapmasın' diyerek uyardı!
İslam Memiş 'Elinde altını olan bunu sakın yapmasın' diyerek uyardı!

Ekonomi

İslam Memiş 'Elinde altını olan bunu sakın yapmasın' diyerek uyardı!

İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın, dolar, gümüş tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…
İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın, dolar, gümüş tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

Ekonomi

İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın, dolar, gümüş tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

İslam Memiş'in son yorumları: Gümüş, altın alım-satımının şifrelerini yazdı! Altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı!
İslam Memiş'in son yorumları: Gümüş, altın alım-satımının şifrelerini yazdı! Altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı!

Ekonomi

İslam Memiş'in son yorumları: Gümüş, altın alım-satımının şifrelerini yazdı! Altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Vergisi filan yok' diyerek açıkladı: Gram altına alternatif olacak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Vergisi filan yok' diyerek açıkladı: Gram altına alternatif olacak

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Vergisi filan yok' diyerek açıkladı: Gram altına alternatif olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23