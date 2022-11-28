Altın uzmanı İslam Memiş son kez uyarıyı yaptı: Bu hafta kesinlikle yapmayın
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve gümüşe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tv100'deki köşesinde piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte İslam Memiş'in o yazısı:
Ay sonu olması nedeniyle küresel piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini gözlemliyoruz.
Tüm enstrümanlarda sakin bir seyir hâkim.
Ancak Çin ortamı bozabilir!
Çin’de “sıfır kovid” politikasına karşı protestolar artarak devam ediyor.
Küresel piyasalar, hem Çin’den gelen görüntülerden rahatsız hem de protestoların büyüyeceğinden endişeli.
Dolar, Yen ve ABD tahvilleri gibi enstrümanlara alımlar, hisse ve emtia piyasalarında satışlar geliyor.
Petrol, altın, gümüş, kripto paralar ve pariteler ondan sebep haftaya düşüşle başladı.
Dolar endeksi’nin (dxy) 106 seviyesinin üzerine yükselmesi, doların haftaya değer artışlarıyla başlamasına neden oldu.
Ekran fiyatıyla serbest piyasalar arasında yine fark olduğunu belirtmek isterim.
Satış yapmak isteyenler bu farkı kesinlikle takip etmeli, ucuza satmamalı!
Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları:
Dolar/TL kuru = 18,58-18,68
Euro/TL kuru = 19,10-19,40
EUR/USD = 1,03-1,05
Brend Petrol = 80-88
Ons Altın = 1.705-1.755
Ons gümüş = 20,50-22,50
Gram Altın = 1.040-1.060
Gram Gümüş = 12,00-12,85
Bist 100 = 4.750-5.400
Bu hafta yurt içi piyasalar için iyimser bir hafta olacağını düşünüyorum.
İyi haftalar.
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